Калабухов: Одлуке Суда и ЦиК БиХ у вези са Додиком засноване на лажима

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је данас да су се Суд БиХ и Централна изборна комисија одлукама у вези са предсједником Милорадом Додиком сами дискредитовали јер су поступали на бази потеза нелегитимног Кристијана Шмита.
Калабухов је рекао да се одлуке Суда БиХ и ЦИК-а у вези са Додиком неправоснажне јер се базирају на лажним аргументима.
"Када градите зграду на лажним претпоставкама, онда нема гаранције да та зграда издржи", навео је руски амбасадор у изјави за Срну.
Калабухов каже да принципијелност овог става значи да Русија не би признала одлуке Суда у односу на било ког политичара у БиХ, јер се заснивају на лажним претпоставкама.
С друге стране, додао је он, оваква ситуација дискредитује и Суд и ЦИК БиХ зато што они граде одлуке на лажним основама.
"И због тога се ова криза која је у трајању, криза легитимности високог представника пребацује као вирус на рад институција БиХ. У томе је још једна негативна страна ове ситуације", указао је Калабухов.
