Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

11.12.2025

23:01

Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

Краљевски двор Шведске саопштио је, поводом писања медија да су се амерички финансијер и сексуални преступник Џефри Епстајн и шведска принцеза Софија неколико пута састали, прије него што се она удала за принца Карла Филипа 2015. године, да је шведска принцеза у својим двадесетим годинама "у неколико наврата" упознала Епстајна, али да са њим није имала "никакав однос зависности" нити контакт у посљедњих 20 година.

У саопштењу достављеном медијима наводи се да је принцеза Софија Епстајна срела "у друштвеним околностима, попут ресторана и премијера филмова" и да су извјештаји о томе да јој је пружао било какву помоћ, укључујући наводне глумачке часове или визу, "нетачни", преноси Тан‌југ.

У процурјелим документима и имејловима из истраге о осуђеном и сада преминулом сексуалном преступнику Џефрију Епстајну наводи се да је пословна жена Барбро Енбом повезала младе Швеђанке из своје мреже са Епстајном, а да је једна од њих била Софија Хелквист, сада принцеза Софија, која се неколико пута састала са милијардером.

Према писању листа, Епстајн јој је такође понудио да јој организује глумачку обуку.

Суд је потврдио да је принцеза Софија упознала Џефрија Епстајна у различитим друштвеним контекстима.

Софија Хелквист се прије удаје за шведског принца бавила манекенством, а била је и учесница ријалити шоуа.

Епстајн је ухапшен 6. јула 2019. године, по федералним оптужбама за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације на Флориди и у Њујорку, а умро је у затворској ћелији у августу 2019. године

Džefri Epstajn

