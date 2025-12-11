Logo
Иранка приморана на дјечји брак избјегла погубљење захваљујући „крвном новцу“

Индекс

11.12.2025

22:12

Иранка која је као дјевојчица била приморана на брак избјегла је смртну казну након што су активисти и њена породица прикупили „крвни новац“ како би исплатили породицу њеног покојног мужа.

Голи Кукан (22) осуђена је на смрт због убиства свог мужа, извештава Гардијан .

Жртва породичног насиља

Кукан је имала само 15 година када се удала за свог мужа, Еису, и убила га двије године касније. Тврдила је да је била жртва тешког породичног насиља. Њен отац је организовао брак како би отплатио дуг, а дјевојчица је злостављана убрзо након вјенчања. Осуђена је на „кисас“, односно одмазду, која према иранском закону омогућава породици жртве да захтјева погубљење или прихвати финансијску надокнаду.

Акција која спасава животе

Након пресуде, активисти за људска права и њена породица покренули су кампању прикупљања средстава. Успјели су да прикупе 10 милијарди ријала (око 19.000 евра) као „дију“ или „крвни новац“, који је исплаћен породици њеног убијеног мужа да би јој поштедели живот.

Иако је избјегла погубљење, Кукан ће остати у затвору, али постоји могућност да јој се казна смањи.

Узнемирујући подаци о погубљењима жена

Случај Голи Кукан је још једном скренуо пажњу на алармантно стање људских права у Ирану. Према подацима Иранске организације за људска права (IHR), најмање 164 жене су погубљене у Ирану прошле године, што је највећи број у посљедњих десет година.

Иран је земља са највећим бројем погубљених жена на свијету, од којих су многе осуђене за убиство својих злостављача у самоодбрани. Организације попут Амнести интернешенела и ИХР-а годинама воде кампање за спасавање таквих случајева.

