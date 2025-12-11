Мерц: Одлука о кориштењу руске имовине до краја сљедеће седмице

Извор:
СРНА
11.12.2025
19:49

Одлука о кориштењу замрзнуте руске државне имовине за подршку Украјини могла би да буде донесена већ крајем сљедеће седмице, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
- Процес би могао да крене напријед ове седмице. Планирано је да се заврши, ако је могуће, на састанку Европског савјета сљедеће седмице - рекао је Мерц на заједничкој конференцији за новинаре са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.
Мерц је подсјетио да је састанак заказан за четвртак, 18. децембра, и додао да би дискусија могла да буде настављена сутрадан у Бриселу ради доношења коначне одлуке.
Белгијски премијер Барт де Вевер назвао је раније крађом приједлог Европске комисије да се руска државна имовина користи за подршку Украјини и није искључио могућност подношења тужбе ако Комисија донесе такву одлуку.
Након почетка руске специјалне војне операције у Украјини 2022. године, ЕУ и земље Групе седам замрзнуле су готово половину руских девизних резерви, укупно око 300 милијарди евра.
Око 200 милијарди евра налази се на европским рачунима, претежно у Белгији.
Кремљ је саопштио да би сваки покушај конфисковања руске државне имовине представљао крађу и кршење међународног права.
