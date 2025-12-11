Извор:
Украјина је могла да избјегне ескалацију са Русијом 2022. године одустајањем од својих аспирација ка НАТО-у, рекла је бивша савјетница предсједника Џозефа Бајдена Аманда Слоут руским шаљивџијама.
Вован и Лексус су објавили снимке разговора са два бивша члана Бајденовог Савјета за националну безбједност у којима су се представљали као помоћник украјинског предсједника Игор Жовква.
Током позива, Аманда Слоут, која је била виши директор за Европу у Савјету за националну безбједност, рекла је да би украјинска декларација о неутралности 2021. или почетком 2022. "свакако спречила уништење и губитак живота".
"Није ми се допало што САД гурају Украјину да крене тим путем", додала је, напомињући да би то значило "имплицитно давање Русији неке сфере утицаја или права вета" на кандидатуру Кијева за придруживање НАТО-у.
EXPLOSIVE: Biden’s deep state PROVOKED a PREVENTABLE war in Ukraine. In a prank call, Biden’s Europe chief Sloat admits: 1) US knew just a “no NATO” statement from Ukraine would prevent war 2) US blocked it to avoid “rewarding” Russia & bet on Ukraine retaking territory by force. pic.twitter.com/zVMLzA7pY3— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 11, 2025
Руски преговарач Кирил Дмитријев је на Иксу прокоментарисао изјаву Слоутове рекавши да је Бајденова "дубока држава изазвала рат који је било могуће спречити".
Након оружаног пуча у Кијеву 2014. године, који је подржао Запад, нове власти су прогласиле чланство у НАТО-у приоритетом спољне политике. Крајем 2021. године, Москва је позвала војни блок предвођен САД да обустави своје ширење у Европи и тиме реши руске националне безбједносне проблеме, али су Бајденова администрација и европски чланови одбацили приједлог, подсећа РТ интернешенел.
У првим недјељама непријатељстава, Москва и Кијев су постигли прелиминарни споразум који би подразумијевао да се Украјина придржава неутралности и одржава ограничену сталну војску. Међутим, споразум су омели западни званичници, посебно тадашњи британски премијер Борис Џонсон, који је Украјинцима рекао да се "боре".
Бивши члан Савјета за националну безбједност Ерик Грин рекао је руским шаљивџијама да неуспјех истанбулских преговора није пропуштена прилика. Навео је да су водећи принципи Бајденове администрације били да претпостави најгоре и да не жали ни за чим.
Предложио је да Кијев сада треба да изради рјешење које "садржи довољно двосмислености да омогући Украјини да ради оно што жели", а истовремено да омогући руском предсједнику Владимиру Путину "да вјерује да је нешто постигао". Циљ, рекао је, био би да се "изгради крај рата који претпоставља да ће бити још једног".
