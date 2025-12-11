Logo
Large banner

Шта је признала Бајденова савјетница руским пранкерима

Извор:

РТ Балкан

11.12.2025

18:56

Коментари:

0
Украјина
Фото: Таnjug

Украјина је могла да избјегне ескалацију са Русијом 2022. године одустајањем од својих аспирација ка НАТО-у, рекла је бивша савјетница предсједника Џозефа Бајдена Аманда Слоут руским шаљивџијама.

Вован и Лексус су објавили снимке разговора са два бивша члана Бајденовог Савјета за националну безбједност у којима су се представљали као помоћник украјинског предсједника Игор Жовква.

Током позива, Аманда Слоут, која је била виши директор за Европу у Савјету за националну безбједност, рекла је да би украјинска декларација о неутралности 2021. или почетком 2022. "свакако спречила уништење и губитак живота".

"Није ми се допало што САД гурају Украјину да крене тим путем", додала је, напомињући да би то значило "имплицитно давање Русији неке сфере утицаја или права вета" на кандидатуру Кијева за придруживање НАТО-у.

Руски преговарач Кирил Дмитријев је на Иксу прокоментарисао изјаву Слоутове рекавши да је Бајденова "дубока држава изазвала рат који је било могуће спречити".

Након оружаног пуча у Кијеву 2014. године, који је подржао Запад, нове власти су прогласиле чланство у НАТО-у приоритетом спољне политике. Крајем 2021. године, Москва је позвала војни блок предвођен САД да обустави своје ширење у Европи и тиме реши руске националне безбједносне проблеме, али су Бајденова администрација и европски чланови одбацили приједлог, подсећа РТ интернешенел.

У првим недјељама непријатељстава, Москва и Кијев су постигли прелиминарни споразум који би подразумијевао да се Украјина придржава неутралности и одржава ограничену сталну војску. Међутим, споразум су омели западни званичници, посебно тадашњи британски премијер Борис Џонсон, који је Украјинцима рекао да се "боре".

Бивши члан Савјета за националну безбједност Ерик Грин рекао је руским шаљивџијама да неуспјех истанбулских преговора није пропуштена прилика. Навео је да су водећи принципи Бајденове администрације били да претпостави најгоре и да не жали ни за чим.

Предложио је да Кијев сада треба да изради рјешење које "садржи довољно двосмислености да омогући Украјини да ради оно што жели", а истовремено да омогући руском предсједнику Владимиру Путину "да вјерује да је нешто постигао". Циљ, рекао је, био би да се "изгради крај рата који претпоставља да ће бити још једног".

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Џозеф Бајден

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Свијет

Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

2 ч

0
Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

Свијет

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

3 ч

1
Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

Свијет

Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

3 ч

0
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

08

УЖИВО: Битно, 11.12.2025.

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner