Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

11.12.2025

18:33

Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Камион са око 5.200 кокошака преврнуо се на бок на ауто-путу у округу Харц у централном дијелу Њемачке, и том приликом настрадало је око 75 одсто живине, саопштиле су власти.

Узрок несреће није познат, пренијела је агенција ДПА.

Преживјеле кокошке су након незгоде слободно лутале по ауто-путу и околини у близини града Магдебурга, саопштила је Служба за одржавање ауто-путева.

Ветеринарска и ватрогасна служба су позване да ухвате преостале животиње. Многе птице које су у незгоди биле повријеђене морале су бити уништене.

kokoške

Саобраћајна несрећа

Њемачка

Камион

