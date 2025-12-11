Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

11.12.2025
18:33
Камион са око 5.200 кокошака преврнуо се на бок на ауто-путу у округу Харц у централном дијелу Њемачке, и том приликом настрадало је око 75 одсто живине, саопштиле су власти.
Узрок несреће није познат, пренијела је агенција ДПА.
Thousands of chickens were on the run after a lorry overturned on a highway in central Germany.https://t.co/RX3hSDoFpT pic.twitter.com/T9FTb5PeNG— DW News (@dwnews) December 11, 2025
Преживјеле кокошке су након незгоде слободно лутале по ауто-путу и околини у близини града Магдебурга, саопштила је Служба за одржавање ауто-путева.
Ветеринарска и ватрогасна служба су позване да ухвате преостале животиње. Многе птице које су у незгоди биле повријеђене морале су бити уништене.
