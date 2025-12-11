Logo
Нове цијене струје су неминовне

Fena

11.12.2025

18:10

0
Нове цијене струје су неминовне
Фото: АТВ

Бајрамовић у фокус ставља повећање цијена мрежарине "које је немогуће избјећи" и постепени "почетак процеса усклађивања цијена електричне енергије на тржишној основи, уз истовремену заштиту угрожених купаца"

Кључни догађаји у 2026. години за Босанскохерцеговачки комитет електроенергетичара (ЦИГРЕ) биће повећање флексибилности у електроенергетском систему (путем преусмјерења и складиштења енергије), учешће на засједању Међународне ЦИГРЕ, Париз 2026, за које је припремљено десет научних реферата, и организација 5. савјетовања дистрибутера електричне енергије ЦИРЕД.

Најавио је то предсједник ове асоцијације Зијад Бајрамовић поводом сједнице Управног одбора ЦИГРЕ БиХ заказане за данас у Сарајеву.

Управни одбор ће, како је речено Фени, сагледати резултате активности у години која истиче и при том се фокусирати на више техничких, организационих и економских питања која ће бити актуелна и у идућој години.

Бајрамовић за ову прилику у фокус ставља повећање цијена мрежарине "које је немогуће избјећи" и постепени "почетак процеса усклађивања цијена електричне енергије на тржишној основи, уз истовремену заштиту угрожених купаца".

- Од почетка 2026. године почиње примјена европских такси на емисије ЦО₂ (ЦБАМ), које ће у потпуности обухватити наш извоз електричне енергије. Додатни проблем који ствара ЦБАМ је што онемогућава извоз и трговину електричне енергије из обновљивих извора, те је неопходно да БиХ постане чланица у европској асоцијацији издаватеља гаранција поријекла – казао је Бајрамовић.

Додао је да се Босна и Херцеговина обавезала на успостављање берзе електричне енергије и система за трговање емисијама, који ће бити пандан европском ЕТС-у. Усвајање Закона о регулатору, пријеносу и тржишту електричне енергије представљаће важан корак ка европским интеграцијама и модернизацији домаћег тржишта, али и предувјет да електрична енергија до 2030. године буде изузета од ЦБАМ опорезивања.

Бх. комитет ЦУГРЕ сматра да је потребно хармонизовати развојне планове електроенергетског сектора земаља у окружењу у погледу мрежне интеграције, тржишне синхронизације, планираних технолошких рјешења и миксова производног портфолија.

Технолошки избори појединих земаља (нпр. у погледу уд‌јела обновљивих извора, складиштења енергије или флексибилних капацитета) директно утичу на регионалне токове енергије и могућности прекограничне размјене, те их је потребно узети у обзир у националном планирању. Прекогранична сарадња један је од кључних аспеката за сигурност снабдијевања и декарбонизацију и ЦИГРЕ ће на томе инсистирати.

Спречавања инцидената у електроенергетском систему уврштено је у приоритетне активности ове струковне организације. Према ријечима предсједника ЦИГРЕ БиХ потребно је досљедно радити на примјени важеће регулативе како на страни оператора система, тако и на страни корисника мреже.

- Анализе великих инцидената се раде првенствено због спречавања сличних инцидената у будућности, а не ради тражења кривца за инцидент. Потребно је имплементирати препоруке произашле из анализа већих инцидената јер на тај начин чинимо све што је могуће да би сигурност погона била очувана - закључио је Зијад Бајрамовић, предсједник електроенергетичара у БиХ.

електрична енергија

cijena

BiH

