Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

Извор:

Fena

11.12.2025

16:10

0
Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом
Фото: АТВ

Најважније је да пензионери у наредној години осјете значајно повећање пензија, посебно они с најнижим примањима – поручио је федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић у интервјуу за Фену.

Министар је рекао да је у текућој години реализован велики број пројеката, али да је важно истакнути да су први пут у буџет уведене ставке које су омогућиле финансирање свих пружалаца социјалних услуга.

“Увели смо нову праксу када је ријеч о социјалној заштити, а то је финансирање одређених пројеката на нивоу цијеле Федерације БиХ”, рекао је.

Pasoš-BiH-280825

БиХ

БиХ добила 508 нових држављана

Говорећи о законима, Делић је рекао да се нада да ће до краја године бити усвојени закон о посредовању у запошљавању и закон о запошљавању странаца, који регулирају тржиште рада и требају обезбиједити стабилно и сигурно тржиште, повећати број запослених и гарантовати стабилније пуњење пензијско-инвалидског система.

Министар је подсјетио да је повећањем минималне плате накнада за родитеље-његоватеље порасла са 619 на 1.000 КМ, а д‌јечији додатак са 117 на 190 КМ.

“То је допринијело ширењу обухвата нових корисника и број нових корисника је с децембром нарастао на скоро 20.000 д‌јеце”, рекао је.

Закон о пензијско-инвалидском осигурању

“Оно што је тренутно најактуелније јесте закон о пензијско-инвалидском осигурању”, рекао је Делић.

Министарство је, како је навео, завршило своје обавезе, а остаје да се пронађе финансијска конструкција како би закон био на сједници Заступничког дома Федералног парламента 29. децембра.

Драшко Станивуковић-27112025

Бања Лука

"Држ'те лопова": Станивуковић додијелио тендер Јарићу и рођаку, иако је постојала нижа понуда

“Пензионери ће у наредној години имати повећање пензија, прије свега они који примају најнижу пензију”, нагласио је.

Додао је да је ријеч о једном од најобимнијих и финансијски најтежих закона на нивоу Федерације БиХ.

“Није једноставно промијенити било шта, а очекивати да ће се нешто само по себи десити. Радимо скоро сваки дан интензивне пројекције, јер тај закон “много кошта”, рекао је.

Пензионери

povećanje

Плата

