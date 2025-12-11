Logo
''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

Аутор:

Стеван Лулић

11.12.2025

14:23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Југ Републике Српске данас, 11. децембра, у 14:15 сати погодио је земљотрес који је узнемирио поједине становнике.

Потрес је, према подацима сајта ЕМСЦ, био јачине 3,2 степена по Рихтеровој скали.

Влада Републике Српске

Друштво

Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

Епицентар је забиљежен осам километара сјевероисточно од Љубиња на дубини од пет километара.

Како јављају поједини грађани, потрес је добро продрмао овај регион.

"Аладинићи (Столац), добро здрмало", написао је један мјештанин.

"Појак", написао је други грађанин.

vatromet pirotehnika ватромет пиротехника пиксабеј

Република Српска

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Земљотрес се, кажу грађани, осјетио и у Требињу, али и у Дубровнику у Хрватској.

