Какво нас вријеме очекује за викенд?

У Републици Српској за викенд ће бити облачно и хладније вријеме са максималном температуром од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.
Сутра ће бити облачно, магловито и хладније с краћим сунчаним интервалима понегдје, углавном у вишим предјелима, а у Херцеговини сунчаније и топлије.
Минимална температура ваздуха износиће од минус два до три, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб углавном сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини дувати слаба до умјерена, на ударе у другом дијелу дана појачана бура.
У суботу, 13. децембра, наставља се облачно и хладније вријеме уз честу маглу. У Херцеговини ће бити претежно сунчано и најтоплије.
Минимална температура од минус три до два, а максимална од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових.
У недјељу, 14. децембра, и даље ће бити хладно уз маглу, а на југу сунчано и топлије. Минимална температура од минус три до два, а максимална од два до седам, на југу до 13 степени Целзијусових.
У понедјељак, 15. децембра, у првом дијелу дана на сјеверу и даље облачно, у осталим предјелима сунчаније уз јутарњу маглу око ријека и по котлинама. Послије подне ће услиједити постепено разведравање и у тим предјелима и увече претежно ведро.
Минимална температура од минус три до два, у вишим предјелима од минус шест, а максимална од шест на сјеверу до 13 степени Целзијусових на истоку и југу.
