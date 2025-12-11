Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује за викенд?

11.12.2025

11:49

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује за викенд?
Фото: АТВ

У Републици Српској за викенд ће бити облачно и хладније вријеме са максималном температуром од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Сутра ће бити облачно, магловито и хладније с краћим сунчаним интервалима понегдје, углавном у вишим предјелима, а у Херцеговини сунчаније и топлије.

Минимална температура ваздуха износиће од минус два до три, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб углавном сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини дувати слаба до умјерена, на ударе у другом дијелу дана појачана бура.

У суботу, 13. децембра, наставља се облачно и хладније вријеме уз честу маглу. У Херцеговини ће бити претежно сунчано и најтоплије.

Тортиља

Економија

Опрез: Повлачи се популарна намирница

Минимална температура од минус три до два, а максимална од два до осам, на југу до 14 степени Целзијусових.

У недјељу, 14. децембра, и даље ће бити хладно уз маглу, а на југу сунчано и топлије. Минимална температура од минус три до два, а максимална од два до седам, на југу до 13 степени Целзијусових.

У понедјељак, 15. децембра, у првом дијелу дана на сјеверу и даље облачно, у осталим предјелима сунчаније уз јутарњу маглу око ријека и по котлинама. Послије подне ће услиједити постепено разведравање и у тим предјелима и увече претежно ведро.

Минимална температура од минус три до два, у вишим предјелима од минус шест, а максимална од шест на сјеверу до 13 степени Целзијусових на истоку и југу.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

Друштво

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

2 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

3 ч

1
Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Друштво

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

4 ч

0
Магла смањује видљивост, у вишим предјелима поледица

Друштво

Магла смањује видљивост, у вишим предјелима поледица

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner