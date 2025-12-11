Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Извор:
Није мали број пензионера који примају пензије преко банака и да би избјегли редове код исплате пензија који обично сежу и изван пословница, одлучују се на подизање новца са банкомата.
Када на овај начин подигну новац, не добијају чек од пензије.
Због свега морају водити рачуна о томе да подигну чек од пензије на вријеме како не би дошли у ситуацију да им се пензија блокира.
Јер чек се преузима лично, а што је својеврсна потврда да је пензионер жив.
У Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање "Фактор" је затражио појашњење колико мјесеци може протећи да пензионер не подигне чек.
Односно, након колико мјесеци, уколико не подигне чек ће му се обуставити исплата пензије.
"Обавеза је једном у шест мјесеци подићи чек. Ако то не учини пензионер, банка нас обавјештава о томе и слиједи обустава исплате пензије. Да би се одблокирала пензија, потребно је да се пензионер јави у надлежну службу завода", речено је у Федералном заводу ПИО ФБиХ.
