Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Извор:

АТВ

11.12.2025

09:37

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије
Фото: АТВ

Није мали број пензионера који примају пензије преко банака и да би избјегли редове код исплате пензија који обично сежу и изван пословница, одлучују се на подизање новца са банкомата.

Када на овај начин подигну новац, не добијају чек од пензије.

Ротација-илустрација

Хроника

Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

Због свега морају водити рачуна о томе да подигну чек од пензије на вријеме како не би дошли у ситуацију да им се пензија блокира.

Јер чек се преузима лично, а што је својеврсна потврда да је пензионер жив.

У Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање "Фактор" је затражио појашњење колико мјесеци може протећи да пензионер не подигне чек.

Илу-пожар-270925

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Односно, након колико мјесеци, уколико не подигне чек ће му се обуставити исплата пензије.

"Обавеза је једном у шест мјесеци подићи чек. Ако то не учини пензионер, банка нас обавјештава о томе и слиједи обустава исплате пензије. Да би се одблокирала пензија, потребно је да се пензионер јави у надлежну службу завода", речено је у Федералном заводу ПИО ФБиХ.

