Експлозија испред кафића у Сарајеву, полиција оградила подручје

Извор:

Кликс

11.12.2025

09:08

Експлозија испред кафића у Сарајеву
Фото: Klix video/Screenshot

У четвртак рано ујутру активирана је експлозивна направа испред угоститељског објекта који се налази у насељу Булевар на Ступу у Сарајеву.

Експлозија је пријављена јутрос у 03:40 сати у улици Џемала Биједића, а полицијски службеници МУП-а КС јутрос врше увиђај.

kristina joksimovic

Свијет

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Подручје око кафића је блокирано и ограђено жутом траком. Полиција ради на расвјетљавању случаја с циљем проналаска особе која је активирала експлозивну направу.

На сву срећу није било повријеђених особа.

