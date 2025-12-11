Експлозија испред кафића у Сарајеву, полиција оградила подручје

Извор:
Кликс
11.12.2025
09:08
Коментари:0
У четвртак рано ујутру активирана је експлозивна направа испред угоститељског објекта који се налази у насељу Булевар на Ступу у Сарајеву.
Експлозија је пријављена јутрос у 03:40 сати у улици Џемала Биједића, а полицијски службеници МУП-а КС јутрос врше увиђај.
Свијет
Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство
Подручје око кафића је блокирано и ограђено жутом траком. Полиција ради на расвјетљавању случаја с циљем проналаска особе која је активирала експлозивну направу.
На сву срећу није било повријеђених особа.
Хроника
1 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму