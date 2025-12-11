Logo
Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

СРНА

11.12.2025

08:52

Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по органе за дисање.

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 180, Бањалуци 162, Добоју 157, Лукавцу 154, објављено је на интернет страници "Зрак-Еко-акција".

Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остали грађани требало би да избјегавају већа напрезања током боравка напољу.

У Броду, Живиницама, Сарајеву, Калесији, Приједору и Травнику ваздух је нездрав за осјетљиве групе становника.

Риба

Свијет

Ријетко морско биће испливало у Шкотској

У Броду индекс квалитета износи 150, Живиницама 140, Сарајеву 132, Калесији 124, Приједору 106, а Травнику 101.

Умјерено загађен ваздух је у Бихаћу, Илијашу, Зеници, Какњу, Маглају, Вогошћи, Високом Хаџићима, те Ливну и Мостару.

Вриједност индекса квалитета од нула до 50 показује да је ваздух добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

