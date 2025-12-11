Руси објавили због чега су затворили неколико пумпи у БиХ

11.12.2025
08:40
Коментари:0
Компанија Г-Петрол БиХ (Газпром) огласила се након што је у јавност објављено да су неке њене пумпе у БиХ затворене због америчких санкција. Компанија је потврдила да је затворила три бензинске пумпе у БиХ, али тврди разлог нису санкције.
"Одлука о престанку рада бензинских станица "Груде", "Вељаци" (Љубушки) и "Габела" донесена је прије објаве санкција и представља пословну одлуку, засновану на стратешкој процјени одрживости пословања на тим локацијама", навели су.
Ове бензинске станице, додају, предмет су закупа и нису биле у власништву компаније, што је додатно утјецало на одлуку о прекиду сарадње. У овом тренутку, остале бензинске станице Г-Петрола у БиХ су снабдјевене свим врстама горива и раде без прекида.
"Плаћање је тренутно могуће готовином и Газпром корпоративним картицама, док потрошачи и даље могу користити погодности лојалити програма компанија унутар НИС групе", навели су.
НИС ће, закључују, наставити пажљиво да прати ситуацију у вези са санкцијама Министарства финансија САД-а и о свим евентуалним промјенама правовремено ће обавјештавати јавност.
Подсјетимо, у Босни и Херцеговини Нафтна индустрија Србије (НИС) послује кроз своје сестринске фирме НИС Петрол Бања Лука и Г-Петрол Сарајево. Ове компаније управљају са 42 бензинске пумпе на којима ради око 500 запослених.
Међутим, због санкција уведених руским енергетским субјектима:
Ови проблеми директно угрожавају цјелокупно пословање мреже Газпром/НИС бензинских станица у БиХ.
Од 2008. године већински власник НИС-а је руски енергетски гигант Газпром Нефт, који држи 56,15% дионица. Преостали дио власништва припада Републици Србији и мањим дионичарима, пише Бизнисинфо.
