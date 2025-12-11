Logo
Large banner

Руси објавили због чега су затворили неколико пумпи у БиХ

11.12.2025

08:40

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Компанија Г-Петрол БиХ (Газпром) огласила се након што је у јавност објављено да су неке њене пумпе у БиХ затворене због америчких санкција. Компанија је потврдила да је затворила три бензинске пумпе у БиХ, али тврди разлог нису санкције.

"Одлука о престанку рада бензинских станица "Груде", "Вељаци" (Љубушки) и "Габела" донесена је прије објаве санкција и представља пословну одлуку, засновану на стратешкој процјени одрживости пословања на тим локацијама", навели су.

Остале пумпе раде нормално

Ове бензинске станице, додају, предмет су закупа и нису биле у власништву компаније, што је додатно утјецало на одлуку о прекиду сарадње. У овом тренутку, остале бензинске станице Г-Петрола у БиХ су снабдјевене свим врстама горива и раде без прекида.

"Плаћање је тренутно могуће готовином и Газпром корпоративним картицама, док потрошачи и даље могу користити погодности лојалити програма компанија унутар НИС групе", навели су.

чамац-07092025

Регион

Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

НИС ће, закључују, наставити пажљиво да прати ситуацију у вези са санкцијама Министарства финансија САД-а и о свим евентуалним промјенама правовремено ће обавјештавати јавност.

Санкције парализовале пословање НИС-а у БиХ

Подсјетимо, у Босни и Херцеговини Нафтна индустрија Србије (НИС) послује кроз своје сестринске фирме НИС Петрол Бања Лука и Г-Петрол Сарајево. Ове компаније управљају са 42 бензинске пумпе на којима ради око 500 запослених.

Међутим, због санкција уведених руским енергетским субјектима:

  • банке су затвориле рачуне овим компанијама,
  • међународна плаћања су блокирана,
  • испорука горива из Рафинерије Панчево је обустављена.

Ови проблеми директно угрожавају цјелокупно пословање мреже Газпром/НИС бензинских станица у БиХ.

Власничка структура НИС-а

Од 2008. године већински власник НИС-а је руски енергетски гигант Газпром Нефт, који држи 56,15% дионица. Преостали дио власништва припада Републици Србији и мањим дионичарима, пише Бизнисинфо.

Подијели:

Тагови:

pumpa

zatvaranje

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

БиХ

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

13 ч

0
Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

БиХ

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

14 ч

3
Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

БиХ

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

16 ч

2
Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

БиХ

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner