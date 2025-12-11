Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

Извор:
Преврнуо се чамац у Сави у Славонском Броду у четвртак рано ујутро, потврдили су за 24сата.хр из ПУ бродско-посавске.
Полиција је из хладне ријеке извукла више од десет људи, а како сазнаје медиј, ријеч је о мигрантима.
Према информацијама из полиције, најмање једна особа је мртва, а више њих су оживљавали.
