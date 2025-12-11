Logo
Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

Извор:

24сата.хр

11.12.2025

08:39

Фото: Pixabay

Преврнуо се чамац у Сави у Славонском Броду у четвртак рано ујутро, потврдили су за 24сата.хр из ПУ бродско-посавске.

Полиција је из хладне ријеке извукла више од десет људи, а како сазнаје медиј, ријеч је о мигрантима.

Свијет

Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

Према информацијама из полиције, најмање једна особа је мртва, а више њих су оживљавали.

