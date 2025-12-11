Пленковић у Бањалуци

Извор:
Премијер Хрватске Андреј Пленковић посјетиће данас Бањалуку, потврдила је Влада Хрватске.
Oн ће се у самостану Марија Звијезда састати са бањалучким бискупом Жељком Мајићем и присуствовати свечаности полагања камена темељца за Студентско-културни центар Петрићевац.
У саопштењу се наводи да је овај центар од изузетног културног, националног и друштвеног значаја за хрватски народ у Републици Српској и БиХ.
