Пленковић у Бањалуци

Извор:

АТВ

11.12.2025

06:57

Премијер Хрватске Андреј Пленковић посјетиће данас Бањалуку, потврдила је Влада Хрватске.

Oн ће се у самостану Марија Звијезда састати са бањалучким бискупом Жељком Мајићем и присуствовати свечаности полагања камена темељца за Студентско-културни центар Петрићевац.

трговска гора

Регион

Хрватски сабор данас о Трговској гори

У саопштењу се наводи да је овај центар од изузетног културног, националног и друштвеног значаја за хрватски народ у Републици Српској и БиХ.

