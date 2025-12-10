Нови језив судар: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Извор:
Агенције
10.12.2025
17:48
Коментари:0
Једна особа је страдала, док је једна тешко повријеђена у саобраћајној несрећи на путу од Даниловграда ка Никшићу, у мјесту Дреноштица, јављају црногорски медији.
Због удеса, затворен је магистрални правац, пишу "Вијести".
Полицијске и друге спасилачке екипе упућене су на мјесто несреће.
Сцена
Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници
Према првим подацима, дошло је до судара камиона и аутомобила.
Наука и технологија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Тенис
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму