Нови језив судар: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Агенције

10.12.2025

17:48

Тежак судар камиона и возила
Једна особа је страдала, док је једна тешко повријеђена у саобраћајној несрећи на путу од Даниловграда ка Никшићу, у мјесту Дреноштица, јављају црногорски медији.

Због удеса, затворен је магистрални правац, пишу "Вијести".

Полицијске и друге спасилачке екипе упућене су на мјесто несреће.

Сцена

Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

Према првим подацима, дошло је до судара камиона и аутомобила.

удес

Саобраћајна несрећа

