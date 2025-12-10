Logo
Large banner

Пар из Хрватске осумњичен за трговину људима: Држали човјека као роба двије године и тјерали га на присилан рад

Извор:

СРНА

10.12.2025

15:32

Коментари:

0
Пар из Хрватске осумњичен за трговину људима: Држали човјека као роба двије године и тјерали га на присилан рад

Мушкарац (30) и жена (28) осумњичени су да су протекле двије године радно експлоатисали 42-годишњака, држећи га у односу сличном ропству у нехуманим условима на подручју Горског котара, саопштила је приморско-горанска полиција.

Припадници приморско-горанске полиције довршили су криминалистичко истраживање над двоје хрватских држављана због сумње у тешко кривично дјело трговине људима.

Према наводима полиције, осумњичени су уз пријетње, обманама и тешким материјалним стањем 42-годишњака, довели жртву у потпуну зависност. Смјестили су га у камп приколицу основних услова за живот, гдје су га искориштавали за обављање тешких физичких послова. За свој рад није добијао никакву новчану накнаду, а сву зараду осумњичени су задржавали искључиво за себе.

nafta platforma pixabay

Економија

Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Како би у потпуности преузели контролу над његовим животом, осумњиченици су му одузели документе. Фиктивним уговорима преузели су власништво над његовим некретнинама – породичном кућом и воћњаком на подручју једне горанске општине.

Полиција је утврдила да су његове податке у више наврата достављали надлежним тијелима, лажно га пријављујући као починиоца саобраћајних прекршаја које су заправо починили чланови њиховог домаћинства.

Hitna pomoć

Регион

Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

Током истраге, на основу налога Жупанијског суда у Ријеци, обављена је претрага куће коју осумњичени користе, гдје је пронађена већа количина оружја и муниције које је 30-годишњак илегално посједовао. Заплијењени су пиштољ марке “црвена застава” М70, калибра 7,62 милиметара с три оквира за муницију, два стартна пиштоља те укупно 239 комада различите муниције.

Након довршеног истраживања, обоје осумњичених предато је притворском надзорнику уз кривичну пријаву за трговање људима. Против 30-годишњака поднесена је и кривична пријава због недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних материја.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

trgovina ljudima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Осумњичени за двоструко убиство пред тужилаштвом у Подгорици

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

5 ч

0
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Регион

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

5 ч

0
Истрага, убица, листа

Регион

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner