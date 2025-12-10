Пар из Хрватске осумњичен за трговину људима: Држали човјека као роба двије године и тјерали га на присилан рад

Извор:
СРНА
10.12.2025
15:32
Мушкарац (30) и жена (28) осумњичени су да су протекле двије године радно експлоатисали 42-годишњака, држећи га у односу сличном ропству у нехуманим условима на подручју Горског котара, саопштила је приморско-горанска полиција.
Припадници приморско-горанске полиције довршили су криминалистичко истраживање над двоје хрватских држављана због сумње у тешко кривично дјело трговине људима.
Према наводима полиције, осумњичени су уз пријетње, обманама и тешким материјалним стањем 42-годишњака, довели жртву у потпуну зависност. Смјестили су га у камп приколицу основних услова за живот, гдје су га искориштавали за обављање тешких физичких послова. За свој рад није добијао никакву новчану накнаду, а сву зараду осумњичени су задржавали искључиво за себе.
Како би у потпуности преузели контролу над његовим животом, осумњиченици су му одузели документе. Фиктивним уговорима преузели су власништво над његовим некретнинама – породичном кућом и воћњаком на подручју једне горанске општине.
Полиција је утврдила да су његове податке у више наврата достављали надлежним тијелима, лажно га пријављујући као починиоца саобраћајних прекршаја које су заправо починили чланови њиховог домаћинства.
Током истраге, на основу налога Жупанијског суда у Ријеци, обављена је претрага куће коју осумњичени користе, гдје је пронађена већа количина оружја и муниције које је 30-годишњак илегално посједовао. Заплијењени су пиштољ марке “црвена застава” М70, калибра 7,62 милиметара с три оквира за муницију, два стартна пиштоља те укупно 239 комада различите муниције.
Након довршеног истраживања, обоје осумњичених предато је притворском надзорнику уз кривичну пријаву за трговање људима. Против 30-годишњака поднесена је и кривична пријава због недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних материја.
