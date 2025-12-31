Повриједио се Килијан Мбапе

31.12.2025
16:15
Најбољи фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе паузираће три недеље због повреде кољена, саопштио је краљевски клуб.
То значи да француски репрезентативац неће играти на завршници шпанског Суперкупа, која ће се од 7. до 11. јануара одржати у Саудијској Арабији.
Мбапе је ове сезоне одиграо све утакмице за Реал, укупно 24 и постигао 29 голова.
Реал ће у полуфиналу шпанског Суперкупа, 8. јануара, играти против градског ривала Атлетика.
У првом полуфиналу, дан раније, састају Барселона - Атлетик Билбао.
