Повриједио се Килијан Мбапе

31.12.2025

16:15

Повриједио се Килијан Мбапе
Фото: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Најбољи фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе паузираће три недеље због повреде кољена, саопштио је краљевски клуб.

То значи да француски репрезентативац неће играти на завршници шпанског Суперкупа, која ће се од 7. до 11. јануара одржати у Саудијској Арабији.

Мбапе је ове сезоне одиграо све утакмице за Реал, укупно 24 и постигао 29 голова.

роберто карлос

Сцена

Роберто Карлос хитно оперисан

Реал ће у полуфиналу шпанског Суперкупа, 8. јануара, играти против градског ривала Атлетика.

У првом полуфиналу, дан раније, састају Барселона - Атлетик Билбао.

Килијан Ембапе

