Logo
Large banner

Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:13

Коментари:

0
Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека
Фото: Unsplash

Апелациони суд у Београду преиначио је првостепену пресуду и правоснажно осудио Милана Тадића (61) на казну затвора од пет година због покушаја убиства бивше ванбрачне супруге Д. П. у једном београдском тржном центру 30. децембра 2022. године.

Тадић је првостепеним пресудама Вишег суда у Београду два пута био осуђен за кривично дјело лака тјелесна повреда на годину и осам мјесеци.

Након два суђења Апелациони суд је усвојио жалбу Вишег јавног тужилаштва у Београду и преиначио пресуду, осудивши га за кривично дјело убиство у покушају.

vatrogasci

Регион

Запаљена машина на градилишту

Окривљени је 30. децембра око 18 часова, на другом спрату тржног центра , пришао Д.П. с леђа, ухватио је лијевом руком за косу и након претње ријечима: "Ајде сада напоље да те прекољем", оборио ју је на под, па јој је скалпелом, који је држао у десној руци, задао један убод у предијелу врата.

Двојица присутних грађана успели су да савладају мушкарца и задрже га до доласка полиције, а Д.П. је превезена колима Хитне помоћи у Ургентни центар.

Милан Тадић је критичном приликом имао у крви 0,86 промила алкохола, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пријетње смрћу

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљена машина на градилишту

Регион

Запаљена машина на градилишту

3 ч

0
Требиње

Друштво

Зима се не предаје: Враћа се снијег у дијелове БиХ

3 ч

0
Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница

Свијет

Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница

3 ч

0
Турчин превозио седам килограма хашиша

Србија

Турчин превозио седам килограма хашиша

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Језиви детаљи несреће: Мајка и кћерка (12) страдале на лицу мјеста, сину (9) се боре за живот

4 ч

0
У саобраћајној несрећи мушкарац задобио тешке повреде главе

Хроника

У саобраћајној несрећи мушкарац задобио тешке повреде главе

5 ч

0
Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Хроника

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

13 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Хроника

Трагедију у Бањалуци снимиле камере: Мушкарац пао са бицикла, па пронађен у локви крви

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner