Турчин превозио седам килограма хашиша

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:05

Турчин превозио седам килограма хашиша
Фото: Танјуг/АП

Турски држављанин ухапшен је на граничном прелазу Хоргош, на улазу у Србију, након што је кид њега пронађено више од седам килограма хашиша и мања количина кокаина.

Полиција је са припадницима Управе царина Србије, приликом контроле путничког возила којим је управљао осумњичени, у резервном точку пронашла 7,11 килограма хашиша, упакованог у 72 пакетића.

Пронађено је 3,4 грама кокаина, саопштио је МУП Србије.

Полиција Црна Гора

Регион

Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Тридесетшестпгодишњи грађанин Турске је ухапшен због неовлашћене производње и промета опојних дрога.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Суботици.

