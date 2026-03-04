Турчин превозио седам килограма хашиша

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:05
Коментари:0
Турски држављанин ухапшен је на граничном прелазу Хоргош, на улазу у Србију, након што је кид њега пронађено више од седам килограма хашиша и мања количина кокаина.
Полиција је са припадницима Управе царина Србије, приликом контроле путничког возила којим је управљао осумњичени, у резервном точку пронашла 7,11 килограма хашиша, упакованог у 72 пакетића.
Пронађено је 3,4 грама кокаина, саопштио је МУП Србије.
Тридесетшестпгодишњи грађанин Турске је ухапшен због неовлашћене производње и промета опојних дрога.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Суботици.
