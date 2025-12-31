Logo
Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан

31.12.2025

13:17

Фото: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Легендарни бразилски фудбалер Роберто Карлос подвргнут је хитној операцији након што су му љекари дијагностиковали здравствени проблем са срцем, преносе медији.

Према наводима шпанског листа АС, некадашњи ас Реал Мадрида боравио је у Бразилу са супругом и једним од дјеце, користећи одмор послије интензивног мјесеца током којег је присуствовао и жријебу за Свјетско првенство у Сједињеним Америчким Државама.

У болницу је првобитно примљен због мањег крвног угрушка у нози, али су додатни прегледи, укључујући магнетну резонанцу цијелог тијела, открили и проблем са срцем.

Љекари су, како се наводи, одмах одлучили да изврше хитну интервенцију током које му је уграђена цјевчица. Операција је требало да траје око 40 минута, али се због компликација продужила на готово три сата. Након захвата, Роберто Карлос се осјећа добро, али ће из предострожности остати у болници наредних 48 сати.

Роберто Карлос (52) сматра се једним од најбољих лијевих бекова у историји фудбала. Дрес Реал Мадрида носио је 11 година, одигравши укупно 527 утакмица, уз четири титуле шампиона Шпаније и три трофеја Лиге шампиона у периоду од 1996. до 2007. године. Са репрезентацијом Бразила освојио је Свјетско првенство 2002. године, исте године када је био други у избору за „Златну лопту“.

Током касније каријере наступао је за Фенербахче, Коринтијанс и Анжи Махачкалу, док је играчку каријеру завршио 2012. године, уз кратки повратак 2015. у индијском Делхи Динамосу. Након тога бавио се и тренерским послом, водећи турске клубове Сиваспор и Акхисарспор.

(Телеграф.рс)

