Миралем Пјанић завршио каријеру

Извор:

Аваз

30.12.2025

18:18

Коментари:

0
Један од најбољих и најуспјешнијих бх. фудбалера Миралем Пјанић завршио је каријеру.

Вијест је потврдио у разговору за италијански Тутоспорт, јасно поручивши да се више неће враћати професионалном фудбалу.

- Више нећу играти фудбал, завршио сам каријеру. Живим у Дубаију, више нисам активни играч и мој главни приоритет сада је мој син - рекао је Пјанић.

Његов посљедњи професионални ангажман био је у ЦСКА Москва, али се та епизода није одвијала према очекивањима. Већ тада било је јасно да се приближава крај богате играчке каријере, што је сада и званично потврђено.

Током каријере, Пјанић је носио дресове бројних великих клубова: Метз, Лион, Рома, Јувентус, Барселона, Бешикташ и Схарјах, оставивши посебно упечатљив траг у италијанском фудбалу, гд‌је је годинама важио за једног од најбољих везних играча Серије А.

За репрезентацију Босне и Херцеговине уписао је 115 наступа и постигао 17 погодака. У млађим категоријама наступао је за омладинске селекције Луксембурга, прије него што је одлучио играти за земљу свог поријекла.

Иако се повлачи с терена, Пјанић остаје у Дубаију, гд‌је планира градити нову професионалну и породичну будућност далеко од рефлектора великих стадиона.

