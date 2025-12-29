Славиша Стојановић нови тренер ФК Жељезничар

29.12.2025
22:50
Коментари:0
Новоименовани Управни одбор ФК Жељезничар вечерас је одржао своју прву сједницу, на којој је донесена одлука о именовању Славише Стојановића за новог шефа стручног штаба Клуба.
Стојановић је 56-годишњи тренер са изузетно богатим и међународним искуством. Током досадашње каријере предводио је Домжале, Цеље, Копер, Црвену звезду, Лирс, Јатаји, Ригу, Левски из Софије, као и репрезентације Словеније и Летоније.
Највеће клупске успјехе остварио је са Домжалама, с којима је два пута освајао титулу првака Словеније, док је са Црвеном звездом стигао до наслова првака Србије.
Нови шеф стручног штаба ФК Жељезничар биће званично представљен јавности на конференцији за медије.
