Крунић најбољи фудбалер Звезде у 2025. години

29.12.2025

17:34

Крунић најбољи фудбалер Звезде у 2025. години

По избору саиграча, најбољи фудбалер Црвене звезде у 2025. години, је искусни Раде Крунић, стоји у званичној објави на сајту београдских црвено-бијелих.

Објаву клуба преносимо у цјелости.

"Фудбалер са богатим интернационалним искуством Раде Крунић је оличење професионалца. Крунића красе изузетна фудбалска интелигенција, преглед игре, сигурност у пасу и способност да у сваком тренутку донесе праву одлуку за тим. Као везни играч, представљао је баланс између одбране и напада, често преузимајући одговорност у најзахтевнијим тренуцима утакмица.

Раде Крунић је током 2025. године био један од кључних играча Црвене звезде, лидер у свлачионици и продужена рука стручног штаба на терену. Његово искуство са највеће европске сцене допринело је стабилности екипе, посебно у важним домаћим и међународним дуелима. Саиграчи су га препознали као фудбалера на ког увек могу да се ослоне, али и као особу која својим примером поставља стандарде рада и понашања.

Крунић је пружио значајан допринос у освајању пете узастопне дупле круне. У актуелној сезони је уписао 21 наступ, постигао је четири гола и забележио једну асистенцију. Памтиће се његови голови које је постигао у трећем колу квалификација за Лигу шампиона против Леха, али и погодак против Штутгарта у најквалитетнијем европском такмичењу претходне сезоне.

савић-вујадин

Фудбал

Ево по коме је Вујадин Савић добио име

Током сезоне је забележио значајан број наступа у свим такмичењима, уз неколико одлучујућих голова и асистенција, али и велики допринос који се не види увек у статистици. Његова смиреност, енергија и пожртвованост чинили су га једним од стубова екипе у борби за остварење зацртаних циљева".

Крунић је Звезду појачао када је у љето 2024. стигао из редова турског великана Фенербахчеа, а тиме је остварио свој дјечачки сан и заиграо за клуб који је подржавао од малена.

