Крунић најбољи фудбалер Звезде у 2025. години

Извор:
АТВ
29.12.2025
17:34
Коментари:0
По избору саиграча, најбољи фудбалер Црвене звезде у 2025. години, је искусни Раде Крунић, стоји у званичној објави на сајту београдских црвено-бијелих.
Објаву клуба преносимо у цјелости.
"Фудбалер са богатим интернационалним искуством Раде Крунић је оличење професионалца. Крунића красе изузетна фудбалска интелигенција, преглед игре, сигурност у пасу и способност да у сваком тренутку донесе праву одлуку за тим. Као везни играч, представљао је баланс између одбране и напада, често преузимајући одговорност у најзахтевнијим тренуцима утакмица.
Najbolji fudbaler Crvene zvezde po izboru saigrača za 2025. godinu je iskusni vezni igrač Rade Krunić❗️— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 29, 2025
Fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom Rade Krunić je oličenje profesionalca. Krunića krase izuzetna fudbalska inteligencija, pregled igre, sigurnost u pasu i… pic.twitter.com/aGRQ2lBkBv
Раде Крунић је током 2025. године био један од кључних играча Црвене звезде, лидер у свлачионици и продужена рука стручног штаба на терену. Његово искуство са највеће европске сцене допринело је стабилности екипе, посебно у важним домаћим и међународним дуелима. Саиграчи су га препознали као фудбалера на ког увек могу да се ослоне, али и као особу која својим примером поставља стандарде рада и понашања.
Крунић је пружио значајан допринос у освајању пете узастопне дупле круне. У актуелној сезони је уписао 21 наступ, постигао је четири гола и забележио једну асистенцију. Памтиће се његови голови које је постигао у трећем колу квалификација за Лигу шампиона против Леха, али и погодак против Штутгарта у најквалитетнијем европском такмичењу претходне сезоне.
Фудбал
Ево по коме је Вујадин Савић добио име
Током сезоне је забележио значајан број наступа у свим такмичењима, уз неколико одлучујућих голова и асистенција, али и велики допринос који се не види увек у статистици. Његова смиреност, енергија и пожртвованост чинили су га једним од стубова екипе у борби за остварење зацртаних циљева".
Крунић је Звезду појачао када је у љето 2024. стигао из редова турског великана Фенербахчеа, а тиме је остварио свој дјечачки сан и заиграо за клуб који је подржавао од малена.
Фудбал
5 д0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
6 д0
Фудбал
1 седм0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму