Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"

29.12.2025

17:16

Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"
Фото: Tanjug / AP / Massimo Paolone

Српски фудбалер Немања Матић је овог љета стигао у екипу Сасуола, гдје се усталио у првој постави. Ове сезоне је одиграо 16 утакмица, постигао је један гол, али је веома утицајан за саму игру, али и свлачионицу ове екипе.

Немања Матић је говорио за портал "Four Four Two", гдје је упитан о Ђердану Шаћирију и Граниту Џаки, који су на бурне начине прослављали голове против наше репрезентације кад су играли за Швајцарску.

- Поштујем их као фудбалере, играо сам против њих неколико пута у Премијер лиги. Али тим ситним стварима скупљају јефтине политичке поене. Они су, мислим, одрасли у Швајцарској. Тиме не показујете поштовање према земљи за коју играте. Ако вам се толико свиђа Албанија, зашто онда не играте за Албанију? То је моје питање.

Он је рекао да не може ниједну земљу да воли више од Србије.

- Можете да волите више земаља, то није проблем. Ја волим Србију, то је моја земља. Волим и Енглеску, провео сам тамо много времена. Али никада не бих рекао да волим Енглеску више од Србије. Морате бити искрени. Играо сам против Џаке много пута и никада нисмо имали проблем. Увијек смо се руковали, он је добар играч, као и Шаћири. Али никада не бих урадио нешто да бих некога провоцирао. Поштујем свакога, рекао је Марић, а преноси Телеграф.

