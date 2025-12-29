Како спријечити опадање косе зими: Приједлог маски које се праве за пар минута, а чине чуда

Извор:
Зима је период када коса често прва "покаже" да нешто није у балансу.
Гријање, хладан ваздух, капе, мањак сунца и витамина - све то утиче на власиште и коријен длаке, па није чудо што се многе жене управо зими суочавају с појачаним опадањем косе. Добра вијест? Уз неколико паметних навика, овај проблем може се значајно ублажити - па чак и спријечити.
Током хладних мјесеци крвни судови на тјемену се благо скупљају због ниских температура, што значи слабију циркулацију и мање хранљивих материја које стижу до коријена длаке. Томе се додаје сув ваздух у затвореним просторима, чешће прање, ношење капа које иритирају власиште и сезонски пад витамина - идеалан рецепт за слабљење косе.
1. Хидратација почиње од власишта
Зими се често фокусирамо на дужину косе, а заборављамо да је кључ здравља - тјеме. Суво и затегнуто власиште слаби коријен длаке. Бирај благе шампоне без агресивних сулфата и уведи хранљива уља или серуме за тјеме (рицинус, арган, рузмарин). Једном до два пута недјељно њежно умасирај производ у кожу главе - масажа додатно подстиче циркулацију.
2. Не пери косу пречесто
Иако се због капа и гријања коса може брже мастити, пречесто прање уклања природна уља која штите длаку. Идеално је 2-3 пута недјељно, млаком водом. Врућа вода додатно исушује власиште и чини косу ломљивијом.
3. Капа - савезник, не непријатељ
Хладноћа сама по себи може ослабити корен длаке, зато је капа важна. Али бирај природне материјале попут памука или вуне с поставом, јер синтетика може изазвати иритацију и статички електрицитет. Важно: капа не смије бити преуска – притисак на тјеме може погоршати опадање.
4. Исхрана као темељ лијепе косе
Зими често уносимо мање свјежих намирница, а коса то брзо ''осјети“. Фокусирај се на:
протеине (јаја, риба, махунарке),
гвожђе (спанаћ, цвекла, црвено месо),
цинк и биотин (орашасти плодови, сјеменке),
омега-3 масне киселине.
Ако примјетиш појачано и дуготрајно опадање, размисли о суплементима – али уз савјет љекара или фармацеута.
5. Мање топлоте, више њежности
Фен, преса и фигаро додатно исцрпљују косу зими. Када год можеш, пусти косу да се природно осуши или користи фен на нижој температури. Увијек нанеси термичку заштиту - она је зими једнако важна као и љети.
6. Стрес се види и на коси
Зима често доноси умор, краће дане и више стреса. Хронична напетост директно утиче на циклус раста длаке. Кратке шетње на дневном свјетлу, више сна и мали ритуали опуштања нису луксуз - већ инвестиција у здравље, па и у косу.
1. Маска од рицинусовог уља и рузмарина
За јачање коријена и подстицање раста.
Састојци:
2. Кашике рицинусовог уља
5–7 капи етеричног уља рузмарина
Како се користи: Угриј уље на пари (млако, не вруће), умасирај у тјеме кружним покретима 5 минута. Оставити 30-60 минута (или преко ноћи), па испрати благим шампоном.
Зашто дјелује: Рицинус јача длаку, а рузмарин побољшава циркулацију и доказано помаже код опадања.
2. Јаје + маслиново уље
За ломљиву косу и слаб коријен
Састојци:
1 цијело јаје
1 кашика маслиновог уља
Како се користи: Нанеси на теме и дужину. Оставити 20 минута, испрати млаком водом (никако топлом!).
Ефекат: Протеини из јајета хране длаку, уље враћа еластичност и сјај.
3. Маска од лука (да, знам, али ради посао)
За интензивно опадање
Састојци:
Сок од 1 мањег црног лука
Како се користи: Утрљај сок само у тјеме. Оставити 20–30 минута, затим опрати косу два пута.
Зашто је моћна: Сумпор из лука стимулише раст косе и јача фоликуле.
Мали савјет - додај кашику меда или пар капи лаванде да ублажиш мирис.
4. Алое вера + кокосово уље
За суво, осјетљиво власиште
Састојци:
2 кашике гела алое вере
1 кашика кокосовог уља
Како се користи: Нанеси на тјеме и косу, остави 30 минута, па испери.
Ефекат: Смирује иритацију, хидрира и смањује опадање изазвано сувим власиштем.
5. Банана + мед
За косу која пуца и опада
Састојци:
1 зрела банана
1 кашика меда
Како се користи: Изблендај савршено глатко (важно!). Нанеси на косу, не директно на тјеме. Оставити 20-30 мин.
Ефекат: Дубински храни длаку и спречава ломљење које често ''глуми“ опадање.
Благе маске: 1x недјељно
Интензивне (лук, рицинус): 1–2x недјељно
Минимум 4 недјеље за видљив ефекат
Ако опадање траје дуже од два до три мјесеца, ако се појављују печати без косе или примјетиш нагло прорјеђивање, важно је обратити се дерматологу или ендокринологу. Понекад узрок није сезона, већ хормонски дисбаланс или мањак одређених минерала.
Зимско опадање косе није неизбјежно. Уз мало пажње, праву његу и подршку изнутра, коса може остати јака, сјајна и здрава - без обзира на минус напољу. Ако желиш, могу ти направити и конкретну рутину његе по типу косе или шоппинг листу производа који се лако налазе код нас.
(Она.рс)
