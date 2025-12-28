Како смањити надимање: 7 савјета љекара

Извор:
Ласкање је непријатан проблем који око четвртине здравих људи доживи у неком тренутку, али гастроентеролог др Саураб Сети подјелио је седам бесплатних савјета за ублажавање симптома које свако може применити код куће.
Надимање је најчешће узроковано накупљањем гасова у цријевима, али може бити и резултат проблема са варењем попут затвора или нетолеранције на храну. Иако се често може ријешити једноставним промјенама начина живота, важно је потражити љекарски савјет ако надимање траје дуже од три недјеље, јер може указивати на озбиљније стање.
Др Сети, који има 1,4 милиона пратилаца на Инстаграму, рекао је у својој објави: „Ја сам сертификовани гастроентеролог и ево 7 једноставних начина за борбу против надимања.“
1.Једите полако и темељно жваћите
Према ријечима др Сетија, пребрзо једење доводи до гутања ваздуха, који се накупља у желуцу и изазива надимање. Он савјетује да темељно жваћете храну и да одложите прибор за јело између залогаја како бисте успорили темпо и омогућили тијелу да започне варење.
2.Избјегавајте газирана пића
Ваш избор пића може бити подједнако важан као и избор хране. „Газирана пића, минерална вода и пиво ослобађају угљен-диоксид у цријева“, напомиње др Сети. Овај гас се задржава у вашем дигестивном тракту, што резултира осјећајем притиска и пуноће. Умјесто тога, он препоручује обичну воду и биљне чајеве, који чак могу помоћи у ублажавању симптома.
3.Избјегавајте вјештачке заслађиваче
Вјештачки заслађивачи попут сорбитола, ксилитола и малтитола садрже шећерне алкохоле који могу ферментисати у дебелом цријеву. Тијело их тешко вари, што може изазвати гасове и грчеве. Зато производи који их садрже често носе упозорење о њиховим лаксативним ефектима.
Размислите о избегавању дијеталних напитака, слаткиша без шећера и „лајт“ производа како бисте видјели да ли ће се ваши симптоми побољшати.
4. Повећајте унос влакана
Исхрана богата влакнима – интегралне житарице, воће, поврће, махунарке и ораси – може помоћи у борби против надимања. Међутим, кључно је постепено уводити влакна. Нагло повећање уноса, посебно ако их обично не једете пуно, може погоршати ствари. „Повећајте полако и комбинујте то са два до три литра воде дневно“, препоручује др Сети.
5. Прошетајте послије оброка
Иако је примамљиво легнути послије обилног оброка, то је најгора ствар коју можете учинити ако патите од надимања. Лежање може проузроковати повратак желудачне киселине у једњак, што доводи до горушице и нелагодности. Умјесто тога, кратка шетња ће помоћи вашем варењу. „Чак и 10 минута након јела убрзава варење и поаже гасовима да се лакше крећу кроз тијело“, објаснио је.
6. Пазите на величину порција
Преједање је чест узрок надимања, а често тога нисмо ни свјесни. „Велики оброци растежу желудац и успоравају пражњење“, објашњава др Сети. Његов савјет је једноставан: „Покушајте са мањим, уравнотеженим оброцима распоређеним током цијелог дана.“
7. Управљајте нивоом стреса
Понекад узрок надимања није храна, већ стрес. Стрес покреће тјелесну реакцију „бори се или бежи“, што утиче на цревне бактерије и брзину варења, и може довести до гасова, грчева и других проблема са варењем. „Стрес стеже црева и погоршава надимање“, закључио је др Сети. „Покушајте дубоко дисање, медитацију или прављење кратких пауза током дана.“
