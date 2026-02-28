Logo
Large banner

Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

28.02.2026

09:00

Коментари:

0
Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију
Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Нешто што сте покушали да затворите може вам се вратити назад кроз поруку или коментар надређеног. Партнер може реаговати осјетљивије на вашу ријеч него што очекујете. Слободни могу добити сигнал, али не и јасан одговор од неког. Могућа нервоза.

Бик

Разговор о новцу или договору може бити озбиљнији него што сте планирали. Емотивна порука особе из прошлости буди сјећања. Партнер тражи конкретност, не само емоцију. Могућ умор.

Близанци

Тема вриједности вашег рада долази кроз индиректан коментар. Могуће је да схватите да сте потцијењени. Дописивање добија дубљи тон, али остаје неизвјесност у ваздуху. Ментална напетост могућа.

Рак

Емотивно можете да одреагујете на пословну ситуацију и можете преувеличати нечији коментар. Важно је да сачекате пар секунди прије реакције. Слободни, иако ћете бити примијећени, можете осјећати дозу несигурности. Промјене расположења могуће.

Лав

Нешто можете да радите иза кулиса и не жељети да то буде јавно. Добар је тренутак да завршите започете обавезе без помпе. Размишљате о особи која вас је раније повриједила. Једна порука може вам пробудити стару емоцију. Пад енергије је могућ.

Дјевица

Идеја пријатеља или колеге може вам звучати примамљиво, али тражи реалну процјену. Не улазите у нека обећања без свих детаља. Слободни ће имати потенцијал за флерт, али друга страна може да шаље помијешане сигнале. Водите рачуна о исхрани.

Вага

Можете добити задатак који захтијева више одговорности. Партнер тражи искреност, а не дипломатичност. Слободне Ваге могу да осјећају благу неодлучност у вези нове симпатије. Напетост у врату.

Шкорпија

План о промјени правца добија реалан оквир. Схватићете шта је изводљиво, а шта није. Слободни могу да размишљају да ли да се јаве први особи која им јако привлачи пажњу. Притисак и напетост.

Стријелац

Тема дуга или заједничког новца захтијева прецизан одговор. Није дан за ризике. Емоције су вам јаке, али друга страна може дјеловати резервисано. Могућ умор.

Јарац

Партнер или сарадник може тражити јасније услове. Разговор може бити директнији него што вам прија. Отвара се тема повјерења код заузетих Јарчева. Напет доњи дио леђа.

Водолија

Ситне грешке у организацији могу постати видљиве. Добар је тренутак за корекцију, не за импулсивне реакције. Партнер може да реагује на ситнице. Слободни имају контакт, али без јасног правца. Нервна напетост.

Рибе

Нека креативна идеја добија реалан оквир – сада видите шта је могуће спровести. Слободни могу да осјећају носталгију за неким из љубавне прошлости. Јачајте имунитет.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Занимљивости

Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ово је најопаснији дан за вријеме ретроградног Меркура: Будите опрезни

13 ч

0
Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Занимљивости

Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

15 ч

0
Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

Занимљивости

Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

09

40

Двије године прелазио границу са туђим документима

09

34

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner