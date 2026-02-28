Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

28.02.2026
09:00
Коментари:0
Шта нам звијезде поручују данас?
Нешто што сте покушали да затворите може вам се вратити назад кроз поруку или коментар надређеног. Партнер може реаговати осјетљивије на вашу ријеч него што очекујете. Слободни могу добити сигнал, али не и јасан одговор од неког. Могућа нервоза.
Разговор о новцу или договору може бити озбиљнији него што сте планирали. Емотивна порука особе из прошлости буди сјећања. Партнер тражи конкретност, не само емоцију. Могућ умор.
Тема вриједности вашег рада долази кроз индиректан коментар. Могуће је да схватите да сте потцијењени. Дописивање добија дубљи тон, али остаје неизвјесност у ваздуху. Ментална напетост могућа.
Емотивно можете да одреагујете на пословну ситуацију и можете преувеличати нечији коментар. Важно је да сачекате пар секунди прије реакције. Слободни, иако ћете бити примијећени, можете осјећати дозу несигурности. Промјене расположења могуће.
Нешто можете да радите иза кулиса и не жељети да то буде јавно. Добар је тренутак да завршите започете обавезе без помпе. Размишљате о особи која вас је раније повриједила. Једна порука може вам пробудити стару емоцију. Пад енергије је могућ.
Идеја пријатеља или колеге може вам звучати примамљиво, али тражи реалну процјену. Не улазите у нека обећања без свих детаља. Слободни ће имати потенцијал за флерт, али друга страна може да шаље помијешане сигнале. Водите рачуна о исхрани.
Можете добити задатак који захтијева више одговорности. Партнер тражи искреност, а не дипломатичност. Слободне Ваге могу да осјећају благу неодлучност у вези нове симпатије. Напетост у врату.
План о промјени правца добија реалан оквир. Схватићете шта је изводљиво, а шта није. Слободни могу да размишљају да ли да се јаве први особи која им јако привлачи пажњу. Притисак и напетост.
Тема дуга или заједничког новца захтијева прецизан одговор. Није дан за ризике. Емоције су вам јаке, али друга страна може дјеловати резервисано. Могућ умор.
Партнер или сарадник може тражити јасније услове. Разговор може бити директнији него што вам прија. Отвара се тема повјерења код заузетих Јарчева. Напет доњи дио леђа.
Ситне грешке у организацији могу постати видљиве. Добар је тренутак за корекцију, не за импулсивне реакције. Партнер може да реагује на ситнице. Слободни имају контакт, али без јасног правца. Нервна напетост.
Нека креативна идеја добија реалан оквир – сада видите шта је могуће спровести. Слободни могу да осјећају носталгију за неким из љубавне прошлости. Јачајте имунитет.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму