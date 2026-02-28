Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Извор:
У времену када готово све плаћамо картицом или телефоном, изненадиће вас колико људи и даље дио новца чува на онај старински начин. Многи држе кеш у коверти, између страница књиге, у тегли на скривеној полици, па чак и у замрзивачу.
Кратко речено, мјеста за чување пара код куће су бескрајно креативна. То не раде само старије генерације, већ и образовани, финансијски писмени људи који користе мобилно банкарство, али ипак имају малу кућну залиху готовине.
Ова навика није пука носталгија. Иза ње стоје дубљи психолошки разлози, искуство финансијских криза и потреба да задржимо осјећај контроле над сопственим животом.
Наш мозак другачије реагује на дигитални и на папирни новац. Када плаћамо картицом, довољан је један клик и износ нестаје са рачуна готово непримјетно. Али када из новчаника извадимо новчанице, трошење постаје много опипљивије и емотивније.
Готовина чини да новац буде стваран. Када га држимо у рукама, лакше повезујемо тај износ са сопственим радом и трудом. То нису само бројеви на екрану који могу нестати због техничке грешке или блокаде система. То је нешто што можемо пребројати, сачувати и склонити.
Психолози овај феномен описују као осјећај опипљиве контроле. Сама чињеница да код куће постоји одређена сума новца многима доноси мир, чак и ако је никада не потроше.
Финансијске кризе остављају дубок траг. Генерације које су прошле кроз девалвације, блокаде рачуна, банкарске потресе или пандемију, добро памте осјећај неизвјесности. Редови испред банака и празни банкомати нису тако далека прошлост.
Та искуства често се преносе у породици. Чак и они који данас имају стабилна примања и дигиталне рачуне, задржавају план Б код куће јер су тако научили од родитеља, а они пак од својих предака. Уштеђевина на дохват руке постаје симбол сигурности у свијету који се брзо мијења.
Посљедњих година свједочили смо техничким кваровима, падовима система и немогућности плаћања картицама на појединим мјестима. У таквим ситуацијама готовина није знак панике, већ практична мјера опреза.
Кућна резерва новца не зависи од интернета, струје ни рада банкарских система. Ако дође до изненадне ситуације, готовина омогућава да купите основне намирнице, платите услугу или организујете хитан пут без чекања.
У времену када се готово свака трансакција биљежи, многи све више цијене дискрецију. Плаћање готовином не оставља дигитални траг, не генерише циљане рекламе нити отвара простор за злоупотребу података.
За неке људе то је питање личне слободе. Они не желе да свака њихова куповина буде забиљежена у базама података и анализирана алгоритмима. Готовина им даје осјећај независности.
На Балкану је укоријењена идеја о залихама за "црне дане". Изрека да новац воли тишину и даље живи, без обзира на развој финансијских технологија. Чување дијела уштеђевине код куће за многе није застарјела пракса, већ мудра равнотежа између модерног банкарства и личне сигурности.
Управо зато, чак и у ери апликација и бесконтактних плаћања, новац скривен у књизи или коверти и даље има своје мјесто у домовима широм региона. Само будите опрезни када премјештате или позајмљујете књиге.
