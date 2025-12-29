Logo
Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

29.12.2025

22:15

Фото: Инстаграм

Политичар Чеда Јовановић, који се развео од супруге Јелене, недавно је потврдио да живи са пријатељем Александром Косом.

Сада су јавности показали како проводе сунчани дан у Београду, а изгледа да су уживали у сваком тренутку, пише Телеграф.

Чеда Јовановић

Сцена

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Аца Кос је снимио Чеду Јовановића док се играо с кућним љубимцима, а снимак из Новог Београда објавио је на свом Инстаграм профилу.

Чеда Јовановић и Аца Кос
Чеда Јовановић и Аца Кос

Чеда Јовановић није скидао осмијех с лица док је уживао на сунцу и у добром друштву.

Подсјетимо, Чеда Јовановић се готово не одваја од Аце, који му је на Инстаграму упутио емотивну поруку, гдје често дијеле заједничке тренутке.

- Од када га познајем и живим с њим, његов живот је најсуровија и најнеправеднија борба од које он никад не одустаје. Све поломљене ноге, руке, операције кољена, кичме – све га је учинило јачим у фанатичној борби за оно што је суштина његовог живота. Срећа породице, пријатеља, његовог друштва, свих дивних људи које је кроз живот упознао, борба за правду коју доживљава другачије од свих, вођена урођеним инстинктом и односом с људима уз које је живио и свиме што је преживио у најдраматичнијим догађајима који су одређивали, одређују и одређиваће судбину свих нас - написао је Аца Кос у емотивној објави.

- Упркос свему боримо се за живот у који вјерујемо… ето, то вам је његово - додао је Кос.

Čeda Jovanović

Србија

Александар Кос

