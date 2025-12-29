Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

29.12.2025
22:15
Коментари:0
Политичар Чеда Јовановић, који се развео од супруге Јелене, недавно је потврдио да живи са пријатељем Александром Косом.
Сада су јавности показали како проводе сунчани дан у Београду, а изгледа да су уживали у сваком тренутку, пише Телеграф.
Сцена
Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом
Аца Кос је снимио Чеду Јовановића док се играо с кућним љубимцима, а снимак из Новог Београда објавио је на свом Инстаграм профилу.
Чеда Јовановић није скидао осмијех с лица док је уживао на сунцу и у добром друштву.
Подсјетимо, Чеда Јовановић се готово не одваја од Аце, који му је на Инстаграму упутио емотивну поруку, гдје често дијеле заједничке тренутке.
- Од када га познајем и живим с њим, његов живот је најсуровија и најнеправеднија борба од које он никад не одустаје. Све поломљене ноге, руке, операције кољена, кичме – све га је учинило јачим у фанатичној борби за оно што је суштина његовог живота. Срећа породице, пријатеља, његовог друштва, свих дивних људи које је кроз живот упознао, борба за правду коју доживљава другачије од свих, вођена урођеним инстинктом и односом с људима уз које је живио и свиме што је преживио у најдраматичнијим догађајима који су одређивали, одређују и одређиваће судбину свих нас - написао је Аца Кос у емотивној објави.
- Упркос свему боримо се за живот у који вјерујемо… ето, то вам је његово - додао је Кос.
Занимљивости
13 мин0
Кошарка
21 мин0
Занимљивости
38 мин0
Остали спортови
49 мин0
Најновије
Најчитаније
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Тренутно на програму