Скандал на свадби: Младожењин друг затражио ову пјесму, млада напустила салу, умало туча!

29.12.2025

21:45

На свадби у једном мјесту надомак Лесковца, славље је умало прерасло у озбиљан инцидент - и то због, ни мање ни више већ погрешно изабране пјесме.

Према ријечима очевидаца, све је у почетку дјеловало идеално. Како би и требало да буде.

Свјетла у свадбеној сали нежно су освјетљавала столове прекривене бијелим столњацима. Бенд је свирао лагане мелодије, а гости су уживали у вечери и првом плесу младе и младожење. Ипак, све се убрзо промијенило...

У једном тренутку, микрофон је преузео младожењин пријатељ, видно припит и расположен да буде "духовит". Сала је занијемела док је он, без много размишљања, изговорио реченицу која је све промијенила:

- Ајде сад "За Љиљану" од Томе. Ионако је причао да ће њу да жени, ред је бар овако да је испоштујемо.

Погледи су се истог часа приковали за младенце. Млада је најприје поцрвенела, затим нагло пробледела. Када су први тактови пјесме одјекнули салом, устала је без ријечи и напустила просторију.

Младин брат није могао да остане миран.

Пришао је пријатељу који је наручио пјесму. Кренуло је гуркање, столице су се помјерале, а гости су се укочили, свјесни да је довољан један погрешан потез да све прерасте у тучу.

Срећом, младожењини другари су реаговали на вријеме - склонили су пријатеља са бине и спријечили да инцидент ескалира.

Родитељима младе и младожење било је видно непријатно, док су гости шапатом коментарисали догађај, не усуђујући се да подигну глас.

Младожења је наредио бенду да промијени пјесму, а потом изашао за супругом како би је смирио. Петнаестак минута касније, пар се вратио у салу, правећи се као да се ништа није десило.

Међутим, нелагодност је остала - присутна, опипљива.

- Било је страшно напето. Играли смо, смијали се, али су нам погледи стално бјежали ка њима - присетио се један од гостију.

Славље се наставило, али је епизода са пјесмом "За Љиљану" остала дубоко урезана у памћењу свих присутних - као опомена да чак и једна пјесма, у погрешном тренутку, може да запали варницу и доведе до озбиљног инцидента.

(Курир)

