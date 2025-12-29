Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

Извор:
РТ Балкан
29.12.2025
16:05
Коментари:0
Туризам и путовања су постали многима доступнији и лакше се долази са једног на други крај свијета.
За то су, наравно, неопходни авиони, тачније авио-индустрија без које остварење неких жеља не би било могуће. У години која нас очекује, можемо дочекати корисне промјене које ће обликовати начин на који летимо и путујемо.
Наредна година донеће широку примјену више дуго најављиваних премијум понуда у авио-саобраћају.
"Премијум искуство - укључујући кабине, унапријеђене салоне на аеродромима и директније руте, најбоље је у посљедњих неколико деценија", наводи сајт за повољна путовања "Гоинг" у свом прегледу за 2026. годину. Премијум производи који су дуго најављивани, од салона до сједишта, постају широко доступни, а не више ограничени на мали број авиона. Ове инвестиције путницима који су спремни да плате више или искористе бодове омогућавају удобније и луксузније услове у предњем дијелу авиона.
Занимљивости
Креће расплет највеће ваздухопловне мистерије на свијету: Круже бројне теорије завјере
Авио-саобраћај се тренутно налази у златном добу аеродромских салона. Компаније се надмећу у отварању све елегантнијих простора, а резултат су салони који су бројнији и доступнији него икада раније. И сами аеродроми прате овај тренд. Умјесто стерилних ходника са просјечним ланцима продавница и редовима истовјетних сједишта, уводе се локална гастрономска понуда, умјетнички осмишљени терминали, разноврсни простори за сједење, па чак и отворене терасе.
Авио-индустрија улази у нову фазу консолидације, а 2026. година могла би донијети кључне прекретнице. Одређене компаније широм свијета планирају да током наредне године остваре значајне кораке у процесима спајања који би могли битно да утичу на путнике.
Бања Лука
Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"
Авио-индустрија пролази кроз јасну подјелу: сегмент премијум путника и лојалних клијената наставља снажан раст, док тржиште јефтиних летова стагнира. Подаци још показују да је потрошња међу грађанима са вишим примањима расла знатно брже него код нижих приходних група, што иде у прилог компанијама које улажу у премијум понуду.
Одлуке свјетских лидера и даље ће значајно обликовати авио-саобраћај у 2026. години. Једна од важнијих новина је увођење европског система путне ауторизације ETIAS, који би требало да стартује у четвртом кварталу. Путници којима није потребна виза мораће да се унапријед региструју и плате таксу од 20 евра, преноси РТ Балкан.
Свијет
1 д0
Свијет
6 д0
Свијет
5 д0
Свијет
1 седм0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму