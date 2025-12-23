Стравична несрећа у Турској: Срушио се авион са војним врхом; Сви су мртви

Извор:
Б92
23.12.2025
22:13
Начелник Генералштаба војске Либије Мохамед Ал Хадад и његова пратња погинули су данас у паду авиона, који је нестао са радара недуго након полијетања са турског аеродрома Анкара Есенбог, изјавио је шеф Владе националног јединства Либије Абделхамид Дбеибах.
''Обавијештени смо о смрти начелника штаба либијске војске Ал Хадада и оних који су га пратили'', рекао је Дбеибах, а преноси Хуријет.
Како се наводи, авион се срушио на око два километра удаљености од села Кесикавак у округу Хајмана.
BREAKING NEWS: Libya's Chief of General Staff, Lieutenant General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, and four accompanying Libyan military officials were killed when their Falcon 50 business jet crashed shortly after takeoff from Ankara's Esenboğa Airport on Tuesday, December 23, 2025 pic.twitter.com/XWL30wi3D4— THE BRIEF - Northern Nigeria (@thebriefNorthNg) December 23, 2025
Турски министар правде Јилмаз Тунч је саопштио да је покренута истрага о паду авиона.
Претходно је министар унутрашних послова турске Али Јерликаја рекао да је веза са приватнима авионом у којем су се налазили Ал Хадад и четворо људи из његове пратње изгубљена недуго након полијетања са аеродрома.
🚨🚨🚨— Omerta Haber Ajansı 🇹🇷 (@omerta_haber) December 23, 2025
Uçağın enkazına ulaşıldı. İddialara göre görüntüler Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ait.
Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/Qy9hUOSWry pic.twitter.com/UIvivUnrM4
Како је Јерликаја навео на платформи X, авион типа Фалцон 50, регистрације 9H-DFJ, полетио је у 20:10 за Триполи, а контакт са радаром је изгубљен у 20:52 часова по локалном времену.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/Eoe1aGuKkx— 3W (@WorldWarWatch) December 23, 2025
"Са авиона је примљена порука о принудном слијетању у околини Хајмане, али касније контакт са летјелицом није обновљен", навео је Јерликаја.
Снимци безбједносних камера са мјеста несреће забиљежили су тренутке пада авиона.
Министар националне одбране, Јашар Гулер, раније у уторак је примио начелника Генералштаба Либије, генерала Хадада.
Начелник Генералштаба, генерал Селчук Бајрактароğлу, званично је дочекао генерала Ал-Хадада, који је посјетио Турску као његов гост, у сједишту Генералштаба.
