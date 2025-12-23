Logo
Стравична несрећа у Турској: Срушио се авион са војним врхом; Сви су мртви

23.12.2025

Стравична несрећа у Турској: Срушио се авион са војним врхом; Сви су мртви
Фото: Tanjug/AP Photo/Zurab

Начелник Генералштаба војске Либије Мохамед Ал Хадад и његова пратња погинули су данас у паду авиона, који је нестао са радара недуго након полијетања са турског аеродрома Анкара Есенбог, изјавио је шеф Владе националног јединства Либије Абделхамид Дбеибах.

''Обавијештени смо о смрти начелника штаба либијске војске Ал Хадада и оних који су га пратили'', рекао је Дбеибах, а преноси Хуријет.

Како се наводи, авион се срушио на око два километра удаљености од села Кесикавак у округу Хајмана.

Турски министар правде Јилмаз Тунч је саопштио да је покренута истрага о паду авиона.

Претходно је министар унутрашних послова турске Али Јерликаја рекао да је веза са приватнима авионом у којем су се налазили Ал Хадад и четворо људи из његове пратње изгубљена недуго након полијетања са аеродрома.

Како је Јерликаја навео на платформи X, авион типа Фалцон 50, регистрације 9H-DFJ, полетио је у 20:10 за Триполи, а контакт са радаром је изгубљен у 20:52 часова по локалном времену.

"Са авиона је примљена порука о принудном слијетању у околини Хајмане, али касније контакт са летјелицом није обновљен", навео је Јерликаја.

Снимљен тренутак пада авиона

Снимци безбједносних камера са мјеста несреће забиљежили су тренутке пада авиона.

Министар националне одбране, Јашар Гулер, раније у уторак је примио начелника Генералштаба Либије, генерала Хадада.

Начелник Генералштаба, генерал Селчук Бајрактароğлу, званично је дочекао генерала Ал-Хадада, који је посјетио Турску као његов гост, у сједишту Генералштаба.

