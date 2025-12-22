Селе из Турске у Српску: Улажу милионе и запошљавају 160 људи

Аутор:Стеван Лулић
22.12.2025
13:02
Коментари:0
Министар привреде и предузетништва Војин Митровић потписао је данас Меморандум о разумијевању са Давидом Нивом, извршним директором Israel Akril Industries LTD, копаније која би требало да пресели производњу из Турске у Републику Српску.
Подсјећамо, Влада Републике Српске је на 14. сједници, одржаној 11.12.2025. године дала сагласност за закључење Меморандума о разумијевању између компаније и Владе Републике Српске.
Наиме, компанија је исказала интерес за премјештање производних капацитета из Републике Турске и покретање производње акрилних када и туш кабина, панела, умиваоника и пратећих производа на територији Републике Српске.
Преговори са овом компанијом трају од децембра 2024. године, током којих је у више наврата разговарано са Владом Републике Српске и јединицама локалне самоуправе, а као најповољнија локација за улагање изабрана је територија Градишке.
Инвеститор планира изградњу фабрике у вриједности од 4 милиона евра и запошљавање до 160 радника, као и сарадњу са локалним образовним установама и привредним субјектима, те примјену савремене и еколошки прихватљиве технологије у свом пословању.
Влада Републике Српске и Град Градишка исказали су спремност да подрже инвестицију у складу са важећим прописима.
