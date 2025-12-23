Logo
Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен

Извор:

Танјуг

23.12.2025

19:59

Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен
Фото: Oscar M/Pexels

Ратни зајам Европске уније за Украјину никад неће бити отплаћен и продужиће рат умјесто да доведе до мира, изјавио је данас шеф кабинета премијера Мађарске Виктора Орбана, Гергељ Гуљаш.

Према његовим ријечима, Мађарска је постигла свој циљ, односно да спријечи "потпуно уништење европског тржишта капитала", упркос првобитном приједлогу Европске комисије и снажној подршци том прједлогу Њемачке, оцјењујући да би употреба замрзнуте руске имовине довела до уништења тог тржишта, преноси агенција МТИ.

Додао је да је Мађарска, заједно са Чешком и Словачком, такође обезбиједила изузеће од плана финансирања зајма за Украјину кроз заједнички дуг и додао да Будимпешта вјерује да је овај план био супротан интересима Европе.

- Мађарска жели да остане ван рата и учиниће све што је потребно да осигура успјех мировних напора Сједињених Држава у Будимпешти или негдје другдје - рекао је Гуљаш.

Тагови:

Мађарска

Украјина

