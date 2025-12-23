Logo
Италија промијенила текст националне химне

Извор:

Агенције

23.12.2025

15:52

Италија је увела малу измјену своје националне химне, уклањајући ријеч "Да!" која је долазила након позива на оружје за земљу, рекли су извори из Владе.

Један извор рекао је да је Министарство одбране издало званична упутства о измјени током посљедњих седмица, у складу са предсједничким декретом објављеним у службеном гласнику у мају, који се односио на оригиналну верзију химне.

Прије најновије измјене, химна "Браћа Италије" завршавала се стиховима: "Спремни смо да умремо, спремни смо да умремо, Италија зове! Да!"

Вијест о уклањању посљедње ријечи први је прошле седмице пренио лист "Фато квотидијано", а Влада се није званично огласила овим поводом.

Информацију о измјени потврдили су извори у Министарству одбране и канцеларији предсједника Серђа Матареле.

Извор из предсједничке канцеларије рекао је да измјена није урађена из политичких разлога, већ због чистоте језика.

Химну "Браћа Италије", што је и назив странке премијера Ђорђе Мелони, написао је пјесник Гофредо Мамели 1847. године, прије него што је Италија уједињена.

