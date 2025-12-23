Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца

Извор:
Троје дјеце и одрасла особа теже су повријеђени од експлозије у стамбеној згради у близини Париза, рекла је портпарол локалне префектуре.
Дјеца имају двије, четири и пет година, а одрасла особа 39, преносе француски медији.
Узрок детонације за сада није познат.
Фотографије и видео-снимци са мјеста догађаја показују да је зграда већим дијелом уништена и да су крхотине разбацане у кругу до 100 метара.
Оштећене су и сусједне куће и возила.
Лист "Паризијен" пише да се у уништеној згради налазио још један стан, али да није био усељен.
