Logo
Large banner

Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца

Извор:

СРНА

23.12.2025

14:30

Коментари:

0
Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца
Фото: Pixabay

Троје дјеце и одрасла особа теже су повријеђени од експлозије у стамбеној згради у близини Париза, рекла је портпарол локалне префектуре.

Дјеца имају двије, четири и пет година, а одрасла особа 39, преносе француски медији.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

Узрок детонације за сада није познат.

Фотографије и видео-снимци са мјеста догађаја показују да је зграда већим дијелом уништена и да су крхотине разбацане у кругу до 100 метара.

radnici industrija

Економија

Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Оштећене су и сусједне куће и возила.

Лист "Паризијен" пише да се у уништеној згради налазио још један стан, али да није био усељен.

Подијели:

Тагови:

Париз

detonacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дом народа остао без кворума

Хроника

Дом народа остао без кворума

3 ч

0
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Савјети

У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

3 ч

0
Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Регион

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

3 ч

0
Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Регион

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

3 ч

0

Више из рубрике

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

Свијет

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

3 ч

0
Пуцњава на бициклисте у Италији

Свијет

Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

4 ч

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Свијет

Орбан: Рат прождире будућност нација

5 ч

0
Поново ухапшена Грета Тунберг

Свијет

Поново ухапшена Грета Тунберг

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

17

47

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

17

45

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

17

41

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

17

33

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner