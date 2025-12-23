Logo
Large banner

Могу и жене да се пријаве: Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026.

Извор:

Агенције

23.12.2025

14:50

Коментари:

0
Могу и жене да се пријаве: Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026.
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Од јануара 2026. године Њемачка ће имати обавезну војну службу, а сви мушкарци одређеног узраста морају да попуне упитник Њемачких оружаних снага (Бундесвер) и прођу љекарски преглед, а они који буду покушали то да избјегну суочиће се са казном од 1.000 евра или присилном регрутацијом.

У упитнику Бундесвера одговара се на 14 питања како би се процијенило ко одговара и ко је заинтересован за придруживање, пише Билд и додаје да и жене могу да се пријаве.

Казне за непоштовање захтјева

Министарство одбране потврдило је за лист да свако ко не одговори или одговори нетачно, упркос поновљеним захтјевима, суочава се са новчаном казном према Закону о управним прекршајима, а та казна може да буде до 1.000 евра, у зависности од тежине прекршаја.

нови југо

Ауто-мото

Враћају се Југо и Стојадин, познато и када

Од јула 2027. године, испит ће бити обавезан за све мушкарце, а свако ко се не појави на љекарском прегледу суочиће се с посљедицама, које подразумијевају и одвођење у регрутни центар уз пратњу полиције.

"Ако се регрут не појави на испиту за регрутацију без ваљаног разлога, од полиције може да се затражи да га приведу", саопштило је Министарство.

Динамика слања упитника и планирани контакти

Планирано је да први упитници буду послати средином јануара, а како се наводи, писма ће се слати једном седмично.

Министарство одбране очекује да ће Бундесвер да контактира око 54.000 младих људи сваког мјесеца.

Министар одбране Борис Писториус рекао је да је циљ модернизација оружаних снага новим системом регрутације и сматра да ће на тај начин Бундесвер да порасте са садашњих 183.000 на 270.000 војника до 2035. године.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

vojni rok

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца

Свијет

Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца

3 ч

0
Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

Свијет

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница

3 ч

0
Пуцњава на бициклисте у Италији

Свијет

Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

4 ч

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Свијет

Орбан: Рат прождире будућност нација

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

17

47

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

17

45

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

17

41

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

17

33

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner