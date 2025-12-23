Могу и жене да се пријаве: Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026.

Извор:
23.12.2025
Од јануара 2026. године Њемачка ће имати обавезну војну службу, а сви мушкарци одређеног узраста морају да попуне упитник Њемачких оружаних снага (Бундесвер) и прођу љекарски преглед, а они који буду покушали то да избјегну суочиће се са казном од 1.000 евра или присилном регрутацијом.
У упитнику Бундесвера одговара се на 14 питања како би се процијенило ко одговара и ко је заинтересован за придруживање, пише Билд и додаје да и жене могу да се пријаве.
Министарство одбране потврдило је за лист да свако ко не одговори или одговори нетачно, упркос поновљеним захтјевима, суочава се са новчаном казном према Закону о управним прекршајима, а та казна може да буде до 1.000 евра, у зависности од тежине прекршаја.
Од јула 2027. године, испит ће бити обавезан за све мушкарце, а свако ко се не појави на љекарском прегледу суочиће се с посљедицама, које подразумијевају и одвођење у регрутни центар уз пратњу полиције.
"Ако се регрут не појави на испиту за регрутацију без ваљаног разлога, од полиције може да се затражи да га приведу", саопштило је Министарство.
Планирано је да први упитници буду послати средином јануара, а како се наводи, писма ће се слати једном седмично.
Министарство одбране очекује да ће Бундесвер да контактира око 54.000 младих људи сваког мјесеца.
Министар одбране Борис Писториус рекао је да је циљ модернизација оружаних снага новим системом регрутације и сматра да ће на тај начин Бундесвер да порасте са садашњих 183.000 на 270.000 војника до 2035. године.
