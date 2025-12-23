Враћају се Југо и Стојадин, познато и када

Извор:
Jуго, аутомобил који је мобилисао масе диљем бивше Југославије, могао би ускоро добити насљедника.
Да будемо прецизни, нови Југо у возном стању могли бисмо видјети за двије године, ако је вјеровати српском предузетнику Александру Бјелићу из твртке Глобо и графичком дизајнеру Дарку Марчети.
Они су, наиме, најавили су да ће представити прототип новог Југа на изложби ЕXПО 2027. у Београду.
Бјелић је уједно и власник права на име и модел Југо и жели заштити то име те га вратити на старе стазе славе. Како пишу медији у Србији, Бијелић је рођен у Њемачкој и никада није живио у бившој Југославији.
Колекционар је класичних и спортских аутомобила, али и Заставних модела. Одлучио је покренути заштиту бренда Застава с циљем да врати Југо, и то не само као бренд, него и као возило.
Они су, наиме, најавили су да ће представити прототип новог Југа на изложби ЕXПО 2027. у Београду.
Бјелић је уједно и власник права на име и модел Југо и жели заштити то име те га вратити на старе стазе славе.
Како пишу медији у Србији, Бијелић је рођен у Њемачкој и никада није живио у бившој Југославији. Колекционар је класичних и спортских аутомобила, али и Заставних модела. Одлучио је покренути заштиту бренда Застава с циљем да врати Југо, и то не само као бренд, него и као возило.
У томе му је помогао дизајнер Дарко Марчета и те би први Југо требао бити спреман за ЕКСПО 27.
"Модел смо представили у Минхену на сајму дизајнера, и то је био велики корак за цијели пројект. Добили смо позитивне коментаре и то је мотив да наставимо даље“, истиче Марчета, преноси "Аутомобилиона".
Но то није све. Иста екипа обновила је и Заставу 101, односно популарног Стојадина. Како наводе, ради се убрзано и на том пројекту како би се и он нашао на ЕКСПО 2027. Нови Стојадин требао би донијети потпуно нови дизајн, како извана тако и изнутра.
За сада су у потрази за творницом која ће производити наведене моделе. Као опција се спомиње и Египат гдје је Застава имала своје погоне за склапање аутомобила и успјешну производњу.
Рецепт је јасан. Нови Стојадин требао би бити јефтин и цјеновно доступан, а планира се чак и његова електрификација.
"Сљедећи корак су још два модела. Преговара се с произвођачима који би то могли произвести. Израда прототипа ради се у Зрењанину", додаје Марчета.
Дизајн би требао бити у складу с трендовима, али ипак скромнији него код, на примјер, кинеских модела. Модели ће тако бити више традиционални.
Медији у Србији наводе како је посебно занимљиво да су “сусједи Хрвати изузетно заинтересовани за ове моделе и у већини њихових портала пише да се враћа Застава у пуном сјају”, рекао је.
