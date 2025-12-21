Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже

Извор:
Блиц
21.12.2025
20:47
Зима нам увелико стиже, а с њом и клизави путеви и непредвидиве ситуације на путу. Многи возачи мисле да су једини спас со и пијесак како би одглавили своје возило из снијега, али заправо постоји једно јефтино и често заборављено средство које ће вам помоћи у прави час.
Ако вам се деси да заглавите на снијегу или леду, не паничите. Једноставно поспите мало соде бикарбоне испред погонских точкова. Сода повећава трење између гуме и клизаве површине, дајући довољно пријањања да се извучете.
Пијесак и со могу бити корисни, али сода бикарбона је често бољи избор. Мање је абразивна, еколошки прихватљива и неће оштетити боју аутомобила нити контаминирати околину. А и реално, ко од нас носи џак песка у гепеку? Сода је дискретна и увијек при руци, преноси Блиц, Крстарица.
Осим што помаже на залеђеним путевима, сода бикарбона је одлична и за неутралисање непријатних мириса. Када се нешто проспе или се накупи устајали мирис, поспите мало соде по седиштима или патосницама, оставите неколико сати (или преко ноћи) и усисајте. Ауто ће мирисати много свежије, без хемикалија.
У нужди, мало соде бикарбоне помешане са водом може да створи пасту која се наноси на залеђену браву. Неће одледити у секунди, али може олакшати откључавање.
Увијек имајте малу, чврсто затворену кутију соде бикарбоне у гепеку или испод сједишта.
Не држите је отворену да се не расипа по колима.
Користите је умјерено – шака или две по точку је довољна да се извучете из снијега.
Обавезно користите рукавице док је посипате по путу.
Да ли сода оштећује гуме? – Не, потпуно је безбједна.
Колико соде је потребно за проклизале точкове? – Обично шака или две по точку.
Може ли се користити на ветробранском стаклу? – За мања чишћења може, али редовно се не препоручује.
Гдје је најбоље чувати соду у ауту? – У чврсто затвореној пластичној кутији у гепеку или прегради.
Не чекајте да вам затреба – узмите кутију соде бикарбоне већ данас и будите спремни за све зимске изазове!
