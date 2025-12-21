Logo
Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже

Извор:

Блиц

21.12.2025

20:47

Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже
Фото: Tanjug / AP / Kiichiro Sato

Зима нам увелико стиже, а с њом и клизави путеви и непредвидиве ситуације на путу. Многи возачи мисле да су једини спас со и пијесак како би одглавили своје возило из снијега, али заправо постоји једно јефтино и често заборављено средство које ће вам помоћи у прави час.

Шта урадити ако ауто проклиза у снегу или на леду?

Ако вам се деси да заглавите на снијегу или леду, не паничите. Једноставно поспите мало соде бикарбоне испред погонских точкова. Сода повећава трење између гуме и клизаве површине, дајући довољно пријањања да се извучете.

Зашто је сода боља од пијеска или соли?

Пијесак и со могу бити корисни, али сода бикарбона је често бољи избор. Мање је абразивна, еколошки прихватљива и неће оштетити боју аутомобила нити контаминирати околину. А и реално, ко од нас носи џак песка у гепеку? Сода је дискретна и увијек при руци, преноси Блиц, Крстарица.

Сода помаже и код непријатних мириса у колима

Осим што помаже на залеђеним путевима, сода бикарбона је одлична и за неутралисање непријатних мириса. Када се нешто проспе или се накупи устајали мирис, поспите мало соде по седиштима или патосницама, оставите неколико сати (или преко ноћи) и усисајте. Ауто ће мирисати много свежије, без хемикалија.

Може ли сода да помогне код залеђених брава?

У нужди, мало соде бикарбоне помешане са водом може да створи пасту која се наноси на залеђену браву. Неће одледити у секунди, али може олакшати откључавање.

Практични савјети за коришћење соде у ауту зими:

Увијек имајте малу, чврсто затворену кутију соде бикарбоне у гепеку или испод сједишта.

Не држите је отворену да се не расипа по колима.

Користите је умјерено – шака или две по точку је довољна да се извучете из снијега.

Обавезно користите рукавице док је посипате по путу.

Најчешћа питања:

Да ли сода оштећује гуме? – Не, потпуно је безбједна.

Колико соде је потребно за проклизале точкове? – Обично шака или две по точку.

Може ли се користити на ветробранском стаклу? – За мања чишћења може, али редовно се не препоручује.

Гд‌је је најбоље чувати соду у ауту? – У чврсто затвореној пластичној кутији у гепеку или прегради.

Не чекајте да вам затреба – узмите кутију соде бикарбоне већ данас и будите спремни за све зимске изазове!

