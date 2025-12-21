Logo
Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

АТВ

21.12.2025

14:12

Лада Азимут
Фото: АвтоВаз

Руски произвођач аутомобила АвтоВАЗ најавио је да ће 2026. године на тржиште пласирати потпуно нови модел – кросовер под називом Лада Азимут.

Како је изјавио предсједник АвтоВАЗ-а Максим Соколов, почетак серијске производње планиран је за љето наредне године, а нови модел би, према његовим ријечима, требало да буде најтехнолошки напреднија Лада до сада.

Посебан нагласак у развоју Азимута стављен је на савремена мултимедијална рјешења и примјену вјештачке интелигенције.

У том сегменту АвтоВАЗ сарађује са компанијом Сбер, која учествује у интеграцији напредних дигиталних сервиса и система за помоћ возачу.

Соколов је истакао да се компанија и даље држи масовног сегмента тржишта, те да је приликом пројектовања новог кросовера посебна пажња посвећена односу цијене и функционалности, преноси руски портал "Петербург2".

Премијерно представљање Ладе Азимут одржано је на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу 2025. године, када су објављени и први технички детаљи овог модела.

Азимут је постављен на платформу модела Веста, а купцима ће бити понуђени мотори сопствене производње запремине 1,6 и 1,8 литара, са снагом од 120, односно 132 коњске снаге.

Почетак продаје очекује се на прелазу из другог у трећи квартал 2026. године.

Из АвтоВАЗ-а вјерују да ће нови кросовер привући пажњу не само купаца у Русији, већ и на иностраним тржиштима, захваљујући комбинацији модерних технологија и препознатљиве поузданости бренда.

Иако званична цијена још није саопштена, према процјенама руских медија, Лада Азимут могла би коштати између 2,5 и 3 милиона рубаља, односно око 28.000 до 33.000 евра, што би је учинило најскупљим моделом у историји марке, преноси "Б92".

Lada

Русија

