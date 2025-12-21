Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

Извор:
21.12.2025
Руски произвођач аутомобила АвтоВАЗ најавио је да ће 2026. године на тржиште пласирати потпуно нови модел – кросовер под називом Лада Азимут.
Како је изјавио предсједник АвтоВАЗ-а Максим Соколов, почетак серијске производње планиран је за љето наредне године, а нови модел би, према његовим ријечима, требало да буде најтехнолошки напреднија Лада до сада.
Посебан нагласак у развоју Азимута стављен је на савремена мултимедијална рјешења и примјену вјештачке интелигенције.
У том сегменту АвтоВАЗ сарађује са компанијом Сбер, која учествује у интеграцији напредних дигиталних сервиса и система за помоћ возачу.
Соколов је истакао да се компанија и даље држи масовног сегмента тржишта, те да је приликом пројектовања новог кросовера посебна пажња посвећена односу цијене и функционалности, преноси руски портал "Петербург2".
Премијерно представљање Ладе Азимут одржано је на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу 2025. године, када су објављени и први технички детаљи овог модела.
Азимут је постављен на платформу модела Веста, а купцима ће бити понуђени мотори сопствене производње запремине 1,6 и 1,8 литара, са снагом од 120, односно 132 коњске снаге.
Почетак продаје очекује се на прелазу из другог у трећи квартал 2026. године.
Из АвтоВАЗ-а вјерују да ће нови кросовер привући пажњу не само купаца у Русији, већ и на иностраним тржиштима, захваљујући комбинацији модерних технологија и препознатљиве поузданости бренда.
Иако званична цијена још није саопштена, према процјенама руских медија, Лада Азимут могла би коштати између 2,5 и 3 милиона рубаља, односно око 28.000 до 33.000 евра, што би је учинило најскупљим моделом у историји марке, преноси "Б92".
