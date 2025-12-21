Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме

Извор:
Ако мотор има премало уља, прије или касније сви ће имати проблема. С друге стране, још увијек постоји мит да додавање мало више уља него што показује ознака на мјерној шипки не може шкодити, каже стручњак Еберхард Ланг.
Међутим, код прелијевања, уље улази у усисни тракт кроз вентилацију кућишта радилице. Уље може оштетити катализатор.
У екстремним случајевима може довести и до потпуног оштећења мотора. Најбоље је провјерити ниво уља након отприлике 1.000 километара. Ако је у означеном подручју мјерне шипке, не може бити никаквих проблема, каже стручњак из Еберхард Ланг.
Чак је и Киа објавила савјете око претјераног додавања уља и шта се може догодити ако то учините:
1) Цурење уља
2) Мирис паљевине моторног уља
3) Дим из мотора
4) Испуштање дима из издувне цијеви
5) Мотор испушта чудне звукове
Мјерна шипка има индикаторе за максималан и низак ново уља, а ниво уља требало би бити између сваке ознаке.
Још једанпут, пазите да не стављате превише моторног уља у свој аутомобил јер оно може оштетити мотор.
