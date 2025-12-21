Logo
Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме

Извор:

Агенције

21.12.2025

14:42

Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме
Фото: Pexel/Mike Bird

Ако мотор има премало уља, прије или касније сви ће имати проблема. С друге стране, још увијек постоји мит да додавање мало више уља него што показује ознака на мјерној шипки не може шкодити, каже стручњак Еберхард Ланг.

Међутим, код прелијевања, уље улази у усисни тракт кроз вентилацију кућишта радилице. Уље може оштетити катализатор.

У екстремним случајевима може довести и до потпуног оштећења мотора. Најбоље је провјерити ниво уља након отприлике 1.000 километара. Ако је у означеном подручју мјерне шипке, не може бити никаквих проблема, каже стручњак из Еберхард Ланг.

Горан Селак

Република Српска

ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Чак је и Киа објавила савјете око претјераног додавања уља и шта се може догодити ако то учините:

1) Цурење уља

2) Мирис паљевине моторног уља

3) Дим из мотора

4) Испуштање дима из издувне цијеви

5) Мотор испушта чудне звукове

Мјерна шипка има индикаторе за максималан и низак ново уља, а ниво уља требало би бити између сваке ознаке.

Још једанпут, пазите да не стављате превише моторног уља у свој аутомобил јер оно може оштетити мотор.

