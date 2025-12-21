Logo
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Извор:

АТВ

21.12.2025

14:38

Коментари:

1
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе
Фото: АТВ

На сједници Градског одбора Социјалистичке партије Српске Бањалука сумирани су резултати рада у протеклој години, анализирани резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске, те договорене наредне политичке и организационе активности.

Посебан акценат стављен је на предан и одговоран рад Градског одбора у изборном процесу, у којем је СПС, досљедно и дисциплиновано, дала пуну подршку заједничком кандидату коалиције, показујући политичку зрелост и јасно опредјељење за стабилност Републике Српске.

На сједници су договорени нови облици организационог дјеловања у оквиру Градског одбора, са циљем јачања теренског рада, још боље комуникације са грађанима и додатног оснаживања партијске структуре уочи наредних општих избора. На данашњој сједници је изабран и потпредсједник ГрО СПС Бања Лука Бојан Ћосић.

Предсједник Градског одбора СПС Бања Лука Саша Глигорић истакао је да је задовољан постигнутим резултатима.

“Социјалистичка партија Српске је у Бањој Луци показала да је организована, одговорна и спремна за нове изазове. Ми смо партија која расте, којој приступа све више вриједних и одговорних људи, и која систематски гради снажну инфраструктуру за све будуће изазове”, поручио је Глигорић.

Горан Селак
Горан Селак

Присутнима се обратио и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак који је поздравио чланове Градског одбора и дао пуну подршку њиховом раду, нагласивши да је управо Бања Лука један од кључних стубова развоја партије.

“СПС је партија која се развија, јача своје структуре и досљедно ради у интересу народа и Републике Српске. Бања Лука има важну улогу у том процесу и резултати рада Градског одбора то јасно потврђују”, рекао је лидер СПС-а.

Социјалистичка партија Српске наставља са јачањем своје организације широм Републике Српске, припремајући се систематично и одговорно за предстојеће опште изборе. Из ГрО СПС Бања Лука додају да ће и у наредном периоду досљедно заступати интересе грађана у градској скупштини.

