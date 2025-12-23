Извор:
Б92
23.12.2025
10:38
Колико пута вам се десило да се вртите по улицама тражећи паркинг мјесто? Чак и када нисте у журби, није пријатно губити вријеме на проналазак паркинга и беспотребно кружење. У тражењу паркинга често наилазимо на мјеста на којима нема паркираног возила али је паркинг мјесто физички заштићено.
Неко то зове "жабица", неко паркинг баријера, стубић, рампа и слично, али свакако се ради о некој врсти "резервације" паркинг мјеста, пише сајт Супер регистрација.
Интересантно је да то возачи доживљавају као нечије резервисано паркинг мјесто и уредно пролазе даље тражећи себи друго. Али, важно је напоменути да су те баријере у највећем броју случајева – противправно постављене!
Добијање дозволе за физичку резервацију паркинг мјеста није једноставна процедура. Ако се баријера налази на имовини власника, онда нема никаквих проблема, јер свакако нико нема право да вам се паркира у двориште или на плацу.
Ауто-мото
Ко има право на паркинг испред ваше куће?
Улица је, ипак, друга ствар. Нико не може бити власник улице, јавног паркинга, јавне површине или слично.
Простор се може евентуално закупити, али у том случају мора постојати и адекватан саобраћајни знак.
Дозволе за постављање паркинг стубића је врло тешко добити. Постоји могућност закупа неког паркинг мјеста, али онда мора постојати и саобраћајни знак на коме пише ко има право да паркира, по имену и презимену или називу фирме, као и вријеме у току којег је паркинг резервисан.
Зовите надлежне органе. Будите упорни и тражите од надлежне службе да ријеши проблем. У неким градовима је то комунална полиција, у неким градска инспекција али кога год да позовете, сигурно ће знати на кога да вас упути.
Немојте одустајати ако сте наишли на незаинтересованост да се ваш проблем ријеши јер то значи да је "окупатор" паркинг мјеста побиједио. Зовите, пишите, јер надлежни морају уклонити баријеру.
Ако лично познајете особу која је на тај начин заштитила паркинг мјесто можете је обавијестити да то није у складу са законом и упозорити да је дужан то да уклони, јер није могуће својатати површину којој нисте власник ни корисник.
Паркирати некоме испред капије јесте забрањено. Али то не значи да особа која живи иза те капије смије да ставља физичку заштиту на прилаз. И то спада у јавну површину и самим тим се не може блокирати.
Кроз улице, по градовима, посебно у насељима гдје доминирају куће, често се може видјети да неко противправно заузме паркинг мјеста јер се налазе испред његове куће или плаца.
Република Српска
Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске
То је, такође, незаконит потез, макар то мјесто било, на примјер, испред спаваће собе. Многи су спремни да га агресивно бране, подижу брисаче па чак и нешто горе од тога.
Ако вам људи пријете, понашају се агресивно, савјетујемо да се не упуштате у расправу кад видите да је неко јако острашћен или да постоји опасност од ескалирања.
Немојте себе доводити у опасност, позовите тада полицију (редовну, не комуналну), а они ће већ направити записник и агресор ће бити постављен на мјесто.
Ваше је право да паркирате на јавно доступна паркинг мјеста и нико вам то право не може одузети.
Ако је неко паркиран испред вашег улаза, а ви не можете да испаркирате возило, вјероватно ће бити потребно да, приликом пријаве, сликате улазну капију, отворену, као и ваше возило како покушава да изађе из дворишта док је непрописно паркирано возило блокирало пролаз.
Управо је таква ситуација, на примјер, у Новом Саду и надлежни ће тражити овакав доказни материјал да би изашли на терен.
Један од честих трикова у борби за више паркинг мјеста јесу лажни саобраћајни знаци. Постављени на неком дрвету, капији, зиду, бандери, у картонском/ПВЦ формату или са неким сликама.
Све је то неважеће и служи да обмане. Свако ко је положио возачки испит зна како изгледа саобраћајни знак и гдје он може бити постављен. Тако да не насједајте када видите да је све уредно обиљежено, јер поједини иду чак дотле да обиљежавају паркинг мјесто жутом фарбом.
Уколико нисте сигурни да је све по пропису, позовите надлежне службе и распитајте се о конкретном паркинг мјесту.
Паркинг мјесто испред куће, ван припадајуће површине плаца на ком је стамбени објекат, сматра се паркирањем на јавној површини и дозвољено је свима, преноси Б92.
