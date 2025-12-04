Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

04.12.2025
11:56
Коментари:0
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони први пут се у историји мјерења популарности објава на друштвеним мрежама у Италији нашла међу 10 најпопуларнијих објава и то због фотографије с индијским премијером Нарендром Модијем.
Према извјештају италијанске компаније ДеРев која прати дигиталну комуникацију у овој земљи те друштвене мреже, ово је први пут да се међу 10 најпопуларнијих објава налази и објава неког политичара, односно политичарке. Италијанска премијерка је на тој листи сврстана на треће мјесто.
Објава која је привукла велику пажњу јавности објављена је на Инстаграму, а на њој је приказана Мелони у друштву индијског премијера уз поруку којом му честита рођендан уз таг "Мелоди", што је изведеница презимена Мелони и Моди.
"Сретан 75. рођендан индијском премијеру Нарендри Модију. Његова снага, одлучност и способност да води милионе извор су инспирације. С пријатељством и поштовањем, желим му здравље и енергију да настави водити Индију ка свијетлој будућности и даље јачати односе између наших народа", навела је Мелони у тој објави.
Њен раст на друштвеним мрежама коментарисали су и из компаније ДеРев, преноси Кликс.
"Однос на друштвеним мрежама између Ђође Мелони и индијског премијера Модија тактички је успјешан у екосистему у којем се такмиче да се истакну и привуку пажњу корисника. Већ неко вријеме, Мелони добија огромну количину ангажмана кад год укључи Модија у своју причу, посебно откако се родио таг 'Мелоди'. То је такође захваљујући подршци индијских грађана, којих има поприличан број", рекао је директор ДеРева Роберто Еспосито.
Ипак, Еспосито истиче како овај случај Мелони не представља изолован подвиг.
"Мелони стално расте од године прије избора који су је довели на премијерску позицију, а 2025. године је додатно повећала број пратилаца на друштвеним мрежама (у просјеку 35,98% на свим платформама). Она је константно политичка лидерка с највећим бројем пратилаца и може се похвалити стопом ангажмана од 2,06% на својим објавама", појаснио је.
