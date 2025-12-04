Logo
Large banner

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

Извор:

СРНА

04.12.2025

11:11

Коментари:

0
Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је да је његов недавни разговор са америчким предсједником Доналдом Трампом био "срдачан и пун поштовања".

"Примио сам позив и разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом", навео је Мадуро у обраћању емитованом на државној телевизији.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

Он је рекао да се разговор одвијао "у тону поштовања" и изразио наду да би то могао бити корак "ка дијалогу пуном поштовања" између двије земље, које немају дипломатске односе од 2019. године.

"Дијалог је добродошао, дипломатија је добродошла јер ћемо увијек тежити миру", нагласио је предсједник Венецуеле и додао на енглеском: "Мир - да. Рат - никад."

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

Трамп је у недјељу, 30. новембра, потврдио извјештаје да је недавно разговарао са Мадуром телефоном, али није открио детаље.

Трампова администрација је посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

Свијет

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

14 ч

0
Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"

Свијет

Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"

3 д

0
Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

Свијет

Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

4 д

0
Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

Свијет

Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

5 д

0

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

Срушио се хеликоптер у Италији!

2 ч

0
Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

Свијет

Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

2 ч

0
Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

Свијет

Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner