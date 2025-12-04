Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

Извор:
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је да је његов недавни разговор са америчким предсједником Доналдом Трампом био "срдачан и пун поштовања".
"Примио сам позив и разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом", навео је Мадуро у обраћању емитованом на државној телевизији.
Он је рекао да се разговор одвијао "у тону поштовања" и изразио наду да би то могао бити корак "ка дијалогу пуном поштовања" између двије земље, које немају дипломатске односе од 2019. године.
"Дијалог је добродошао, дипломатија је добродошла јер ћемо увијек тежити миру", нагласио је предсједник Венецуеле и додао на енглеском: "Мир - да. Рат - никад."
Трамп је у недјељу, 30. новембра, потврдио извјештаје да је недавно разговарао са Мадуром телефоном, али није открио детаље.
Трампова администрација је посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.
