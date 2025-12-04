Logo
Large banner

Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

04.12.2025

10:33

Коментари:

0
Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

Путници који воле уредне, чисте и беспријекорне дестинације можда би требало добро да размисле прије него што резервишу пут за Будимпешту.

Према анализи глобалне компаније за складиштење пртљага Радикал Сториџ, мађарска престоница заузела је неславно прво мјесто на листи најпрљавијих градова на свијету.

У чак 37,9% рецензија које се односе на чистоћу града помињу се прљавштина, смеће, лоше одржавање и непријатни мириси. Истраживачи истичу да је Будимпешта под снажним притиском због наглог пораста броја туриста – само у септембру забиљежен је раст од 12% у односу на претходну годину. Број посјетилаца, према њиховим ријечима, превазилази капацитете комуналних служби, што се директно одражава на хигијену улица.

Требиње

Градови и општине

Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

Италија доминира листом најпрљавијих

На листи се посебно истиче Италија, која у првих десет има чак четири града – Рим, Фиренцу, Милано и Верону. Рим, који се нашао одмах иза Будимпеште, већ годинама води битку са отпадом. На улицама се, осим гомила смећа, често појављују и дивље свиње, што многе туристе оставља у невјерици.

– Рим је предиван, али смеће… Стварно је одвратно – написао је један згрожени туриста.

На трећем мјесту је Лас Вегас, град који због 24-часовног ноћног живота и огромног прилива посјетилаца једноставно не успијева да одржи јавне површине чистим. Један корисник га је описао као “опасну депонију препуну измета и урина”.

Занимљиво је да се Њујорк, који је проглашен за најстреснији град за живот, и који је често на мети шала због популације пацова, у овој анализи нашао тек на 12. мјесту.

Париз

Занимљивости

Ово су најпосјећенији градови у свијету

Како је урађено истраживање?

Радикал Сториџ је анализирао 100 градова са Еуромониторове листе најбољих дестинација и прегледао 70.000 Гоогле рецензија на енглеском језику.

Фокус је био на десет најпосјећенијих туристичких атракција у сваком граду, а истраживачи су посебно пратили учесталост ријечи “цлеан” (чисто) и “диртy” (прљаво). На основу тога формирана је ранг-листа стварног утиска туриста.

ТОП 10 најпрљавијих градова свијета

Ово је листа 10 градова које велики чистунци сигурно неће драге воље посјетити.

Будимпешта, Мађарска – 37,9%

Рим, Италија – 35,7%

Лас Вегас, САД – 35,6%

Фиренца, Италија – 29,6%

Париз, Француска – 28,2%

Милано, Италија – 26,8%

Верона, Италија – 26,2%

Франкфурт, Њемачка – 24,6%

Брисел, Белгија – 24,4%

Каиро, Египат – 23,6%

А који градови блистају?

Ипак, свијет има и своју потпуно супротну страну. Анализа је открила и градове који импресионирају изузетном чистоћом и високим стандардима одржавања. На врху те листе налази се Краков, са чак 98,5% позитивних коментара.

ТОП 10 најчистијих градова свијета

Градови који могу да се похвале високим нивоом хигијене су сљедећи:

Краков, Пољска – 98,5%

Шарџа, УАЕ – 98%

Сингапур – 97,9%

Варшава, Пољска – 97,8%

Доха, Катар – 97,4%

Ријад, Саудијска Арабија – 96,9%

Праг, Чешка – 96,4%

Мускат, Оман – 96,4%

Дубаи, УАЕ – 96,3%

Фукуока, Јапан – 96,3%

Ове листе несумњиво ће утицати на преференције туриста, мада и о Будимпешти, најпрљавијем граду, ријетко ко је имао лошу ријеч након туристичког обиласка, пише Жена Блиц.

Свакако, лијепо је знати гдје се води рачуна о чистоћи, а гдје мало мање. И то нешто говори, зар не?

Подијели:

Тагови:

gradovi

Čistoća

turisti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајево смог магла

Градови и општине

Ваздух изразито нездрав у овим градовима: Грађанима се не препоручује излазак напоље

1 д

0
Погледајте коначну излазност по градовима и општинама

Република Српска

Погледајте коначну излазност по градовима и општинама

1 седм

0
"Штадтбилд" је ријеч изговорена 14. октобра - промијениће Њемачку

Свијет

"Штадтбилд" је ријеч изговорена 14. октобра - промијениће Њемачку

1 мј

1
Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

Наука и технологија

Застрашујуће вијести за милионе људи: Пораст нивоа мора пријети градовима

1 мј

0

Више из рубрике

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

15 ч

0
Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Стигло одобрење: БиХ добија још један аеродром

16 ч

1
Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

17 ч

0
Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

Градови и општине

Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner