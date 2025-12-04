Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

04.12.2025
10:33
Коментари:0
Путници који воле уредне, чисте и беспријекорне дестинације можда би требало добро да размисле прије него што резервишу пут за Будимпешту.
Према анализи глобалне компаније за складиштење пртљага Радикал Сториџ, мађарска престоница заузела је неславно прво мјесто на листи најпрљавијих градова на свијету.
У чак 37,9% рецензија које се односе на чистоћу града помињу се прљавштина, смеће, лоше одржавање и непријатни мириси. Истраживачи истичу да је Будимпешта под снажним притиском због наглог пораста броја туриста – само у септембру забиљежен је раст од 12% у односу на претходну годину. Број посјетилаца, према њиховим ријечима, превазилази капацитете комуналних служби, што се директно одражава на хигијену улица.
Градови и општине
Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха
На листи се посебно истиче Италија, која у првих десет има чак четири града – Рим, Фиренцу, Милано и Верону. Рим, који се нашао одмах иза Будимпеште, већ годинама води битку са отпадом. На улицама се, осим гомила смећа, често појављују и дивље свиње, што многе туристе оставља у невјерици.
– Рим је предиван, али смеће… Стварно је одвратно – написао је један згрожени туриста.
На трећем мјесту је Лас Вегас, град који због 24-часовног ноћног живота и огромног прилива посјетилаца једноставно не успијева да одржи јавне површине чистим. Један корисник га је описао као “опасну депонију препуну измета и урина”.
Занимљиво је да се Њујорк, који је проглашен за најстреснији град за живот, и који је често на мети шала због популације пацова, у овој анализи нашао тек на 12. мјесту.
Занимљивости
Ово су најпосјећенији градови у свијету
Радикал Сториџ је анализирао 100 градова са Еуромониторове листе најбољих дестинација и прегледао 70.000 Гоогле рецензија на енглеском језику.
Фокус је био на десет најпосјећенијих туристичких атракција у сваком граду, а истраживачи су посебно пратили учесталост ријечи “цлеан” (чисто) и “диртy” (прљаво). На основу тога формирана је ранг-листа стварног утиска туриста.
Ово је листа 10 градова које велики чистунци сигурно неће драге воље посјетити.
Будимпешта, Мађарска – 37,9%
Рим, Италија – 35,7%
Лас Вегас, САД – 35,6%
Фиренца, Италија – 29,6%
Париз, Француска – 28,2%
Милано, Италија – 26,8%
Верона, Италија – 26,2%
Франкфурт, Њемачка – 24,6%
Брисел, Белгија – 24,4%
Каиро, Египат – 23,6%
Ипак, свијет има и своју потпуно супротну страну. Анализа је открила и градове који импресионирају изузетном чистоћом и високим стандардима одржавања. На врху те листе налази се Краков, са чак 98,5% позитивних коментара.
Градови који могу да се похвале високим нивоом хигијене су сљедећи:
Краков, Пољска – 98,5%
Шарџа, УАЕ – 98%
Сингапур – 97,9%
Варшава, Пољска – 97,8%
Доха, Катар – 97,4%
Ријад, Саудијска Арабија – 96,9%
Праг, Чешка – 96,4%
Мускат, Оман – 96,4%
Дубаи, УАЕ – 96,3%
Фукуока, Јапан – 96,3%
Ове листе несумњиво ће утицати на преференције туриста, мада и о Будимпешти, најпрљавијем граду, ријетко ко је имао лошу ријеч након туристичког обиласка, пише Жена Блиц.
Свакако, лијепо је знати гдје се води рачуна о чистоћи, а гдје мало мање. И то нешто говори, зар не?
Градови и општине
1 д0
Република Српска
1 седм0
Свијет
1 мј1
Наука и технологија
1 мј0
Градови и општине
15 ч0
Градови и општине
16 ч1
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму