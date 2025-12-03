Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Извор:
03.12.2025
Дотрајале инсталације, по ко зна који пут, направиле су хаварију у требињској Болници. Сумње су, Полицијске управе након завршеног увиђаја на Одјељењу за неурологију, гдје је синоћ избио пожар. За АТВ из полиције кажу да су изузети предмете за вјештачење, који ће утврдити тачан узрок језивог пожара.
На сву срећу, медицинари и ватрогасци, хероји из дима, на вријеме су спасили тринаест пацијената, који су у тренутку пожара били смјештени на неурологији.
"Горила је та једна соба и остало од воде што је штете. Н: је ли био пламен? Пламен је био сконцентрисан на соби а спрат је био пун дима, нисмо ништа видјели, у замрачен простор смо ушли. Н: помагали су вам и медицинари? Да није било њих не би знали ни у којој соби гдје има пацијената, они су све то координисали", испричао је ватрогасац Миодраг Ћаћић.
"Није нам први пут да се дешава проблем са инсталацијама. Све ово доказује колико је ова зграда стара, неупотребљива. Рез одрадили су они свој посао очекујемо да добијемо повратну информацију шта је узрок пожара. Неурологија је комплетно неупотребљива", истакао је директор Болнице Требиње Недељко Ламбета.
Гареж на зидовима, изгорјела опрема, попуцали прозори то је све што је остало након пожара.
Ово је љекарска соба Одјељења за неурологију гдје је синоћ избио пожар. Само пар минута касније дим је захватио читаво одјељење.
Болница се брзо организовала, да санира штету и спасе што се спасити да. Одјељења у непосредној близини неурологије данас нормално функционишу.
"Већ смо успјели да се организујемо. Одјељење је пребачено у приземље. Имамо једну велику просторију, гдје смо намјестили 8 кревета, ту ће да буде и амбуланта неуролошког одјељења да неометано настави да се ради. Сва остала одјељења са овога ствара су се вратила и пацијенти и особље", додао је Ламбета.
Материјална штета је огромна, али о првим процјенама још је рано говорити, каже Ламбета. Нада се да ће се за десетак дана изгорјело одјељење санирати.
Дотрајале инсталације старог објекта требињске Болнице послале су последње упозорење и подсјетник колико је овом граду био потребан нови објекат.
