Ваздух изразито нездрав у овим градовима: Грађанима се не препоручује излазак напоље

У Сарајеву и Тузли ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе.
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 173, а у Сарајеву 161, објављено је на интернет страници "Зрак-Еко-акција".
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остали грађани требало би да избјегавају већа напрезања током боравка напољу.
Гушимо се у смогу: БиХ на врху листе међу земљама Балкана са загађеним ваздухом
У Бањалуци, Приједору, Травнику, Маглају, Високом и Илијашу ваздух је нездрав за осјетљиве групе становника.
У Травнику индекс квалитета износи 150, у Маглају 142, Високом и Бањалуци 132, Приједору 116 и Илијашу 101.
Умјерено загађен ваздух је у Зеници и Угљевику са индексом 96, Какњу 87, Бихаћу 68, Гацку 81 и Ливну 62.
Вриједност индекса квалитета од нула до 50 показује да је ваздух добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
